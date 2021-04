Μετά από ένα χρόνο τηλεκπαίδευσης και κοινωνικής απόστασης λόγω κορωνοϊού, ένα σχολείο στην ισπανική περιοχή της Μούρθια προσπαθεί να συνδυάσει τον καθαρό αέρα με έναν νέο τρόπο διδασκαλίας.

Έξω από το σχολείο Felix Rodriguez de la Fuente, τα παιδιά φορούν μάσκα και κάθονται μπροστά σε έναν φορητό μαυροπίνακα σε σειρές από θρανία, τα οποία είναι όμορφα τοποθετημένα στις αμμώδεις ακτές της Playa de los Nietos.

«Είναι ασφαλές, τα παιδιά διασκεδάζουν», δήλωσε ο καθηγητής Αγγλικών Juan Francisco Martinez. «Αυτό που μαθαίνουν εδώ, δεν το ξεχνούν.»

Τα μαθήματα αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου έργου γνωστού ως Fresh Air, το οποίο στοχεύει στη δημιουργία καλύτερης ποιότητας αέρα για τα παιδιά κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορωνοϊού, συμπεριλαμβανομένης της μάθησης σε ανοιχτούς χώρους.

Οι εκπαιδευτικοί αρχίζουν να προετοιμάζουν την παραλία στις 8 π.μ. Οκτώ μαθήματα συμμετέχουν σε 20λεπτες ώρες διδασκαλίας και οι ομάδες των μαθητών εναλλάσσονται στις διάφορες περιοχές.

Τα παιδιά στο σχολείο είναι ηλικίας 3 έως 12 ετών. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί κρούσματα.

«Μου αρέσει να πηγαίνω στην παραλία!» λέει ο 9χρονος Antonio Fernandez, «Προτιμώ να είμαι στην παραλία γιατί νιώθω πιο χαλαρά και άνετα».

