Ισπανία: Χαμός σε εξαήμερο παράνομο rave πάρτι - Τουλάχιστον 5.000 συμμετέχοντες

Χιλιάδες άνθρωποι με φόντο τα βουνά της Σιέρα Νεβάδα στην Ισπανία συμμετείχαν σε ένα πολύ μεγάλο αλλά παράνομο rave πάρτι το οποίο κράτησε για μέρες.

Το πάρτι ξεκίνησε την Παρασκευή, με χιλιάδες επισκέπτες να καταφθάνουν στο κοντινό χωρίο La Peza. Ο δήμαρχος της περιοχής μιλά για μουσική που ακουγόταν 24 ώρες το 24ωρο.

Οι κάτοικοι παρακολουθούσαν έκπληκτοι έναν «λαβύρινθο» από σκηνές και τροχόσπιτα περίπου ένα χιλιόμετρο από το κέντρο του χωριού. Υπολογίζεται ότι 5.000 άνθρωποι, πολλοί από αυτούς Ισπανοί, αλλά και Ευρωπαίοι κατέφθασαν στο σημείο.

«Είμαστε 1.200 άνθρωποι εδώ. Φανταστείτε, ξυπνήσαμε το πρωί της Παρασκευής και ήμασταν 5.200 άνθρωποι. Μέχρι το Σάββατο ήμασταν 6.000», δήλωσε ο Φερνάντο Αλβάρεζ, δήμαρχος της περιοχής προσθέτοντας πως «ήταν λίγο χαοτικό».

Μετά από έξι ημέρες ασταμάτητου πάρτι οι παρευρισκόμενοι άρχισαν να αποσυναρμολογούν τις σκηνές τους το πρωί της Τετάρτης. «Είναι μια ανακούφιση», δήλωσε ο δήμαρχος.

Βέβαια, το ερώτημα που έχει προκύψει στις τοπικές αρχές είναι ο τρόπος με τον οποίο τόσοι άνθρωποι κατάφεραν να συντονιστούν και να οργανώσουν την παράνομη εκδήλωση σε δημόσιο χώρο.

Continúa tras cinco días la fiesta ilegal en La Peza, Granada.



La Guardia Civil no desaloja por motivos de seguridad. Controlan que no lleguen más vehículos, pero no prohíben la llegada a pie de más asistentes#LaHora3E



