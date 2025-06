Ισπανία: Εξαρθρώθηκε παγκόσμιο κύκλωμα ναρκωτικών - Μετέφεραν κοκαΐνη με ταχύπλοα

Σχεδόν τέσσερις τόνοι κοκαΐνης κατασχέθηκαν και 48 άτομα συνελήφθησαν στο πλαίσιο μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης που εξάρθρωσε διεθνές δίκτυο διακίνησης ναρκωτικών με προορισμό την Ισπανία, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Η επιχείρηση, με την ονομασία «Black Shadow», εκτελέστηκε στις περιοχές Φουερτεβεντούρα, Γκραν Κανάρια και Λανθαρότε, ενώ συμμετείχαν αστυνομικές δυνάμεις από την Ευρώπη, τη Νότια Αμερική και τις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με την ισπανική αστυνομία, το κύκλωμα χρησιμοποιούσε ένα στόλο 11 ταχύπλοων σκαφών για να μεταφέρει κοκαΐνη από τη Βραζιλία και την Κολομβία στα Κανάρια νησιά. Στο πλαίσιο του σχεδίου, είχε χρησιμοποιηθεί ακόμη και ένα εγκαταλελειμμένο σκάφος στη μέση του Ατλαντικού, ως σταθμός ανεφοδιασμού.

Οι αρχές πραγματοποίησαν έρευνες σε 29 κατοικίες, κατάσχεσαν 69 οχήματα (μεταξύ των οποίων σκάφη και τζετ σκι), ενώ βρέθηκαν μετρητά και πυροβόλα όπλα. Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκεται και ένας Βρετανός υπήκοος, σύμφωνα με την Εθνική Υπηρεσία Εγκλήματος του Ηνωμένου Βασιλείου (NCA).

🚨 Almost 50 suspects were arrested in a Europol-backed operation targeting the largest criminal network in the Canary Islands (Spain). The investigation was led by Spain, with help from Portugal, Colombia, the UK, and the USA.



