Αγγλίδα 18χρονη που είχε εξαφανιστεί στην Ταϊλάνδη συνελήφθη στη Γεωργία για διακίνηση ναρκωτικών

Μια 18χρονη από τη Βρετανία, που είχε εξαφανιστεί ενώ ταξίδευε στη νοτιοανατολική Ασία, συνελήφθη στη Γεωργία κατηγορούμενη για εισαγωγή δεκάδων πακέτων κάνναβης στη χώρα.

Η Μπέλα Μέι Κάλι, από το Μπίλινγκχαμ της Βόρειας Αγγλίας, εμφανίστηκε με χειροπέδες σε πλάνα από τοπικά μέσα ενημέρωσης καθώς οδηγούνταν σε δικαστήριο στην πρωτεύουσα Τιφλίδα.

Η νεαρή είχε να δώσει σημεία ζωής από το προηγούμενο Σάββατο, όταν δεν επικοινώνησε με τη μητέρα της, Λιάν Κένεντι, όπως είχε συμφωνηθεί.

Ο πατέρας της και η θεία της είχαν ήδη ταξιδέψει στην Μπανγκόκ για να εντοπίσουν τα ίχνη της, όταν την Τρίτη ενημερώθηκαν ότι τελικά βρισκόταν στη Γεωργία. Ο πατέρας της, Νιλ Κάλι, φέρεται να κατευθύνεται πλέον στην Τιφλίδα.

Το υπουργείο Εσωτερικών της Γεωργίας ανακοίνωσε ότι η νεαρή αντιμετωπίζει ποινή κάθειρξης έως και ισόβια. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση:

«Η M.K., γεννηθείσα το 2006, κατηγορείται για παράνομη αγορά και αποθήκευση μεγάλης ποσότητας ναρκωτικών ουσιών, καθώς και για εισαγωγή μαριχουάνας στη χώρα. Η προβλεπόμενη ποινή για τα συγκεκριμένα αδικήματα φτάνει έως και τα ισόβια.»

Τοπικά μέσα αναφέρουν ότι η σύλληψη έγινε στο αεροδρόμιο της Τιφλίδας, όπου η 18χρονη εντοπίστηκε με 34 αεροστεγώς σφραγισμένες συσκευασίες κάνναβης και 20 επιπλέον πακέτα με χασίς.

Το βρετανικό υπουργείο Εξωτερικών επιβεβαίωσε τη σύλληψη και δήλωσε ότι βρίσκεται σε επαφή με την οικογένεια της νεαρής. Αντίστοιχη ανακοίνωση εξέδωσε και η αστυνομία του Κλίβελαντ, στη βορειοανατολική Αγγλία.

Η μητέρα της, μιλώντας στην τοπική εφημερίδα Teesside Live, ανέφερε ότι η κόρη της είχε ταξιδέψει στις Φιλιππίνες αμέσως μετά το Πάσχα μαζί με μια φίλη της, και παρέμεινε εκεί για περίπου τρεις εβδομάδες.

«Ανέβαζε συνέχεια φωτογραφίες», δήλωσε η κ. Κένεντι. Η κόρη της επισκέφθηκε τροπικά νησιά όπως το Παλαουάν και το Παναΐ, έχοντας ολοκληρώσει πρόσφατα σπουδές νοσηλευτικής στο Middlesbrough College.

Στις 16 Απριλίου, η Μπέλα ανάρτησε βίντεο στο TikTok από τις Φιλιππίνες με τη λεζάντα:

«Ήθελα μια αγκαλιά αλλά πήρα τη μεγαλύτερη απόφαση της ζωής μου και βρήκα γαλήνη στον πολιτισμό και τον τρόπο ζωής μιας άλλης χώρας.»

Στις 3 Μαΐου ταξίδεψε στην Ταϊλάνδη, όπου παρέμεινε μέχρι την εξαφάνισή της. Οι φωτογραφίες και τα βίντεο που ανέβαζε στα social media τη δείχνουν να κάνει καταδύσεις, να εξερευνά σπηλιές και να παρατηρεί θαλάσσιες χελώνες.

