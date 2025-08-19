ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Νετανιάχου κατά Μακρόν: «Υποδαυλίζετε τον αντισημιτισμό» - Τι απαντά το Παρίσι

«Τα τελευταία χρόνια, ο αντισημιτισμός καταστρέφει τις γαλλικές πόλεις» ισχυρίζεται ο Ισραηλινός πρωθυπουργός σε επιστολή του

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Νετανιάχου κατά Μακρόν: «Υποδαυλίζετε τον αντισημιτισμό» - Τι απαντά το Παρίσι Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: EPA
0

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου κατηγόρησε τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν ότι «υποδαυλίζει τον αντισημιτισμό» στη Γαλλία όταν ζητά να αναγνωριστεί διεθνώς το κράτος της Παλαιστίνης.

«Σας καλώ να αντικαταστήσετε την αδυναμία με πράξεις, τον κατευνασμό με τη βούληση και να το κάνετε πριν από μια συγκεκριμένη ημερομηνία: την εβραϊκή πρωτοχρονιά, στις 23 Σεπτεμβρίου 2025» αναφέρεται σε αυτήν την επίσημη επιστολή προς τον Γάλλο πρόεδρο που υπογράφεται από τον Νετανιάχου και φέρει ημερομηνία 17 Αυγούστου.

«Αγωνιώ για την ανησυχητική αύξηση του αντισημιτισμού στη Γαλλία και από την έλλειψη αποφασιστικών ενεργειών εκ μέρους της κυβέρνησής σας για την αντιμετώπιση (αυτού του φαινομένου). Τα τελευταία χρόνια, ο αντισημιτισμός καταστρέφει τις γαλλικές πόλεις. Μετά τις δημόσιες δηλώσεις σας σε βάρος του Ισραήλ και αφού αναγγείλατε την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους, αυξήθηκε» συνεχίζει αυτή η επιστολή.

Ο Νετανιάχου υποστηρίζει ότι «μετά την άγρια επίθεση της Χαμάς εναντίον του ισραηλινού λαού στις 7 Οκτωβρίου 2023 οι εξτρεμιστές που τάσσονται υπέρ της Χαμάς και οι ριζοσπάστες της αριστεράς εξαπέλυσαν εκστρατεία εκφοβισμού, βανδαλισμού και βίας εναντίον των Εβραίων σε όλη την Ευρώπη», μια εκστρατεία που «εντάθηκε στη Γαλλία» υπό την προεδρία του Μακρόν. Καταγράφει διάφορα πρόσφατα συμβάντα, όπως τη λεηλασία της εισόδου των γραφείων της αεροπορικής εταιρείας El Al στο Παρίσι, την επίθεση που δέχτηκε ένας Εβραίος στο Λιβρί-Γκαργκάν και τους ραβίνους που «τους επιτέθηκαν στους δρόμους του Παρισιού».

«Τα συμβάντα αυτά δεν είναι μεμονωμένα. Είναι μια πληγή», υπογράμμισε. Σύμφωνα με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, η πρόθεση της Γαλλίας να αναγνωρίσει ένα παλαιστινιακό κράτος «ανταμείβει τον τρόμο της Χαμάς, ενισχύει την άρνηση της Χαμάς να απελευθερώσει τους ομήρους, ενθαρρύνει εκείνους που απειλούν τους Γάλλους Εβραίους και ευνοεί το μίσος εναντίον των Εβραίων που καραδοκεί στους δρόμους σας».

Από την άλλη πλευρά, ο Νετανιάχου εγκωμιάζει τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για τη «μάχη» που δίνει κατά των αντισημιτικών εγκλημάτων και «για να προστατεύσει τους Αμερικανούς Εβραίους».

«Πρόεδρε Μακρόν, ο αντισημιτισμός είναι καρκίνωμα. Πολλαπλασιάζεται όταν οι ηγέτες σιωπούν. Υποχωρεί όταν οι ηγέτες δρουν. Σας καλώ να αντικαταστήσετε την αδυναμία με τη δράση, τον κατευνασμό με τη βούληση, πριν από μια σαφή ημερομηνία: τη νέα εβραϊκή πρωτοχρονιά, στις 23 Σεπτεμβρίου 2025», καταλήγει ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

Υπενθυμίζεται πως στα τέλη Μαΐου ο Μακρόν ανακοίνωσε ότι τον Σεπτέμβριο η Γαλλία πρόκειται να αναγνωρίσει το Κράτος της Παλαιστίνης, με την ευκαιρία της 80ής Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

Γαλλία: «Απαράδεκτη» η δήλωση Νετανιάχου

Από την πλευρά της, η γαλλική προεδρία απέρριψε σήμερα, χαρακτηρίζοντας «λανθασμένη» και «απαράδεκτη», την κατηγορία του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Η επιστολή του Ισραηλινού πρωθυπουργού προς τον Μακρόν «δεν θα μείνει αναπάντητη» ανέφερε το Μέγαρο των Ηλυσίων. «Η Δημοκρατία προστατεύει και θα προστατεύει πάντα τους συμπατριώτες μας εβραϊκού θρησκεύματος», πρόσθεσε.

«Η εποχή μας απαιτεί σοβαρότητα και υπευθυνότητα, όχι γενικεύσεις και χειραγώγηση», πρόσθεσε η προεδρία στην ανακοίνωσή της.

 
Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Χίλαρι Κλίντον: «Έπρεπε να σκεφτείτε να παντρευτείτε» - Η προειδοποίηση για το μέλλον των γάμων ομόφυλων ζευγαριών

Διεθνή / Χίλαρι Κλίντον: «Οι Ρεπουμπλικάνοι θα κάνουν με τους γάμους ομόφυλων ζευγαριών ό,τι και με τις αμβλώσεις»

Η Χίλαρι Κλίντον εκτιμά πως επί Τραμπ θα χαθεί το εθνικό δικαίωμα στον γάμο ανεξαρτήτως φύλου και θα δοθεί το δικαίωμα σε κάθε πολιτεία να αποφασίζει ανεξάρτητα
LIFO NEWSROOM
Πρίγκιπας Χάρι: Το συγκινητικό γράμμα για τον Πρίγκιπα Φίλιππο που πολέμησε στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο

Διεθνή / Πρίγκιπας Χάρι: Το συγκινητικό γράμμα για τον Πρίγκιπα Φίλιππο που πολέμησε στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο

Ο πρίγκιπας Χάρι ζήτησε από φίλο του να τοποθετήσει το γράμμα και ένα στεφάνι στο μνημείο των πεσόντων ανήμερα της επετείου της Ημέρας της Νίκης επί της Ιαπωνίας, όταν ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα αποχώρησαν από το σημείο
LIFO NEWSROOM
Ουκρανία: Τα 4 βασικά σημεία από τις συνομιλίες στην Ουάσιγκτον

Διεθνή / Συνάντηση στον Λευκό Οίκο: Τα 4 βασικά σημεία από τις συνομιλίες για την Ουκρανία

Ο Ζελένσκι με Ευρωπαίους συμμάχους επισκέφθηκαν τον Τραμπ, στον απόηχο της συνόδου της Αλάσκας με τον Πούτιν - Ποια ήταν τα σημαντικότερα συμπεράσματα των συνομιλιών και τι περιμένουμε στο εξής;
LIFO NEWSROOM
ΗΠΑ και Ευρώπη ξεκινούν άμεσα διαβουλεύσεις για εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία

Διεθνή / ΗΠΑ και Ευρώπη ξεκινούν άμεσα διαβουλεύσεις για εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία

Στόχος «να προλάβουν» πιθανές απαιτήσεις Πούτιν - Το πακέτο εγγυήσεων αναμένεται να περιλαμβάνει πολυεθνική δύναμη, όμως η τελική του μορφή δεν έχει οριστικοποιηθεί, αναφέρει σε αποκλειστικό δημοσίευμα το Bloomberg
LIFO NEWSROOM
Επείγουσα βοήθεια από το Ισραήλ στο Νότιο Σουδάν, εν μέσω φημών για μετεγκατάσταση Παλαιστινίων

Διεθνή / Επείγουσα βοήθεια από το Ισραήλ στο Νότιο Σουδάν, εν μέσω φημών για μετεγκατάσταση Παλαιστινίων

Η Γάζα μαστίζεται από λιμό, όμως το Ισραήλ ανακοινώνει βοήθεια στο Σουδάν - ένα από τα μέρη που φημολογείται ότι προετοιμάζει το Τελ Αβίβ για να μετεγκατεσταθούν οι εκδιωχθέντες Παλαιστίνιοι
LIFO NEWSROOM
 
 