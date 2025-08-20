Ισραήλ: Πρώτα η απελευθέρωση όλων των ομήρων, μετά κατάπαυση του πυρός στη Γάζα

Το Ισραήλ εξακολουθεί να απαιτεί την απελευθέρωση «όλων των ομήρων» που κρατούνται για 684η ημέρα στη Λωρίδα της Γάζας, όπως δήλωσε κυβερνητική πηγή στο Γαλλικό Πρακτορείο την Τρίτη, λίγο μετά την υποβολή νέας πρότασης από τους μεσολαβητές για κατάπαυση του πυρός διάρκειας δύο μηνών και επιστροφή των αιχμαλώτων σε δύο στάδια.

Ύστερα από 22 μήνες πολέμου, η Χαμάς ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι αποδέχεται την πρόταση του Κατάρ, της Αιγύπτου και των ΗΠΑ για 60ήμερη εκεχειρία, συνοδευόμενη από την απελευθέρωση ομήρων σε δύο φάσεις.

Σύμφωνα με ισραηλινή κυβερνητική πηγή, το Ισραήλ «δεν έχει αλλάξει» στάση και συνεχίζει να «απαιτεί την απελευθέρωση όλων των ομήρων» με βάση τις αρχές που έχει θέσει η κυβέρνηση Νετανιάχου για τον τερματισμό του πολέμου. «Βρισκόμαστε στην τελική, αποφασιστική φάση του πολέμου εναντίον της Χαμάς και δεν θα αφήσουμε κανέναν όμηρο πίσω», πρόσθεσε η ίδια πηγή, επισημαίνοντας ότι αναμένεται επίσημη απάντηση προς τους μεσολαβητές.

Γάζα: Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις του ισραηλινού στρατού

Η διπλωματική κινητικότητα εξελίσσεται ενώ ο ισραηλινός στρατός πραγματοποιεί προπαρασκευαστικές επιχειρήσεις για την κατάληψη της πόλης της Γάζας και γειτονικών προσφυγικών καταυλισμών, με στόχο την εξουδετέρωση της Χαμάς και την απελευθέρωση όλων των ομήρων.

Το Κατάρ χαρακτήρισε την απάντηση της Χαμάς «πολύ θετική», σημειώνοντας πως η πρόταση αποτελεί σχεδόν πιστό αντίγραφο αμερικανικής πρότασης που είχε ήδη αποδεχθεί το Ισραήλ. Ωστόσο, το εμιράτο απέφυγε να μιλήσει για «επιτυχία».

Η πρόταση στηρίζεται σε προηγούμενο σχέδιο του Αμερικανού ειδικού απεσταλμένου Στιβ Γουίτκοφ, που προέβλεπε την απελευθέρωση 10 ζωντανών ομήρων και την επιστροφή 18 σορών, με αντάλλαγμα δίμηνη κατάπαυση πυρός και έναρξη διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με την ισραηλινή ραδιοφωνία Kan.

«Η Χαμάς και οι άλλες παλαιστινιακές παρατάξεις ελπίζουν ότι ο Νετανιάχου δεν θα θέσει εμπόδια στην εφαρμογή της συμφωνίας», δήλωσε στο AFP ο Ιζάτ αρ Ρισκ, μέλος του πολιτικού γραφείου της οργάνωσης.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ ΟΗΕ: Η βοήθεια που εισέρχεται στη Γάζα δεν επαρκεί για να αποτραπεί ο λιμός

Ακροδεξιοί υπουργοί προειδοποίησαν τον Νετανιάχου να μην «συνθηκολογήσει» για τη Γάζα

Στο εσωτερικό του Ισραήλ, ακροδεξιοί υπουργοί, με προεξάρχοντα τον υπουργό Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, προειδοποίησαν τον Νετανιάχου να μην «συνθηκολογήσει» με τη Χαμάς, υποστηρίζοντας ότι «δεν έχει εντολή για μερική συμφωνία».

Από την πλευρά της Χαμάς, ο Μπασέμ Ναΐμ κατηγόρησε τον Νετανιάχου ότι επιδιώκει τη συνέχιση του πολέμου, «τη γενοκτονία και την εθνοκάθαρση», όπως ανέφερε σε ανακοίνωση που δημοσιοποίησε μέσω Facebook.

Παρά τις διαμεσολαβητικές προσπάθειες, δεν έχει υπάρξει ακόμη συνολική συμφωνία για τερματισμό των εχθροπραξιών. Ο πόλεμος, που ξεκίνησε με την πρωτοφανή επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, έχει προκαλέσει ανυπολόγιστες καταστροφές στη Γάζα.

Από τους 251 ανθρώπους που απήχθησαν εκείνη την ημέρα, 49 εξακολουθούν να κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας, αν και τουλάχιστον 27 έχουν κηρυχθεί νεκροί από τον ισραηλινό στρατό.

Δύο προηγούμενες συμφωνίες εκεχειρίας, τον Νοέμβριο του 2023 και στις αρχές του 2025, οδήγησαν στην απελευθέρωση δεκάδων ομήρων -ζωντανών και νεκρών- με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση εκατοντάδων Παλαιστινίων από ισραηλινές φυλακές.

Η νέα πρόταση υποβλήθηκε αφότου το Συμβούλιο Ασφαλείας της ισραηλινής κυβέρνησης ενέκρινε σχέδιο για την κατάληψη της πόλης της Γάζας, το οποίο παρουσίασε την Τρίτη το γενικό επιτελείο στο υπουργείο Άμυνας.

Γάζα: Τουλάχιστον 48 νεκροί την Τρίτη

Στο πεδίο, η παλαιστινιακή πολιτική προστασία έκανε λόγο για τουλάχιστον 48 νεκρούς χθες στη Γάζα, κυρίως από ισραηλινούς βομβαρδισμούς στις συνοικίες Ζαϊτούν και Σάμπρα. «Οι εκρήξεις δεν σταματούν στη Σάμπρα. Άρματα, πυροβολικό και drones βάλλουν αδιάκοπα», δήλωσε κάτοικος στο AFP.

Ο ισραηλινός στρατός υποστήριξε πως επιχειρεί για να καταστρέψει στρατιωτικές «δυνατότητες» της Χαμάς, τηρώντας το διεθνές δίκαιο και λαμβάνοντας «εύλογες προφυλάξεις» για την προστασία αμάχων. Παράλληλα, ανακοίνωσε πλήγμα στη Χαν Γιούνις με στόχο μαχητή της Χαμάς.

Σύμφωνα με τον ισραηλινό ιστότοπο Walla, η 99η μεραρχία βρίσκεται κοντά στην πλήρη κατάληψη της συνοικίας Ζαϊτούν, με «επόμενο στόχο» τη συνοικία Σάμπρα.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Επείγουσα βοήθεια από το Ισραήλ στο Νότιο Σουδάν, εν μέσω φημών για μετεγκατάσταση Παλαιστινίων

Από το ξέσπασμα του πολέμου, περισσότεροι από δύο εκατομμύρια κάτοικοι της Γάζας ζουν υπό πολιορκία, με τον ΟΗΕ να προειδοποιεί για επικείμενο μαζικό λιμό. Το Ισραήλ απορρίπτει τις κατηγορίες ότι προκαλεί σκόπιμα πείνα και διαβεβαιώνει πως επιτρέπει την είσοδο περισσότερης ανθρωπιστικής βοήθειας.

Ο ΟΗΕ, πάντως, κατήγγειλε χθες ότι δεν του δίνονται άδειες για τη διανομή σκηνών, ενώ το ισραηλινό σχέδιο κατάληψης της πόλης της Γάζας προβλέπει μετακίνηση των κατοίκων προς τον νότο.

Η επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 στοίχισε τη ζωή σε 1.219 ανθρώπους στο Ισραήλ, κυρίως αμάχους, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία. Έκτοτε, οι ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις έχουν προκαλέσει τον θάνατο τουλάχιστον 62.064 Παλαιστινίων, επίσης στην πλειονότητά τους αμάχων, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία του υπουργείου Υγείας της Χαμάς, τα οποία ο ΟΗΕ θεωρεί αξιόπιστα.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ