Γιατί κλείνουν οι παμπ στο Ηνωμένο Βασίλειο: «Λουκέτο» σε πάνω από 200 σε έξι μήνες

Πάνω από 200 παμπ στο Ηνωμένο Βασίλειο έκλεισαν το πρώτο εξάμηνο του έτους, εξαιτίας μιας «σπαρακτικής τάσης που οι επικεφαλής του κλάδου φοβούνται ότι πρόκειται να επιταχυνθεί».

Η ανάλυση κυβερνητικών στοιχείων αποκάλυψε ότι 209 παμπ κατεδαφίστηκαν ή μετατράπηκαν «σε κάτι άλλο» κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025, περίπου οκτώ κάθε εβδομάδα.

Η Νοτιοανατολική Αγγλία επλήγη περισσότερο, χάνοντας 31 παμπ κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής. Αυτό σημαίνει ότι 2.283 παμπ έχουν εξαφανιστεί από κοινότητες σε όλη την Αγγλία και την Ουαλία από τις αρχές του 2020.

Οι επικεφαλής του κλάδου δήλωσαν ότι το «πραγματικά θλιβερό μοτίβο» οφείλεται στο υψηλό κόστος που αντιμετωπίζουν οι παμπ, ζητώντας κυβερνητικές μεταρρυθμίσεις στους επιχειρηματικούς συντελεστές και τον φόρο μπύρας.

Πολλές παμπ έχουν πληγεί από αλλαγές στις εκπτώσεις στους επιχειρηματικούς συντελεστές, με τον φόρο ακίνητης περιουσίας να επηρεάζει τις επιχειρήσεις των κεντρικών οδών.

Οι επιχειρήσεις φιλοξενίας έλαβαν έκπτωση 60% στα ασφάλιστρα έως το όριο των 110.000 λιρών αλλά αυτό μειώθηκε μόνο στο 25% τον Απρίλιο. Οι ιδιοκτήτες παμπ είχαν προειδοποιήσει ότι μια τέτοια κίνηση θα ασκούσε σημαντική πίεση στον κλάδο τους.

Τον περασμένο μήνα, ο ιδιοκτήτης μιας παμπ δήλωσε στο Sky News ότι «δεν μπορείτε πλέον να βγάλετε χρήματα» και «δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι τόσες πολλές παμπ κλείνουν με ανησυχητικό ρυθμό».

Η αύξηση του εθνικού κατώτατου μισθού και των πληρωμών εθνικής ασφάλισης έχουν επίσης, αυξήσει τις υποχρεώσεις για τις παμπ.

Ο Alex Probyn, της εταιρείας Ryan με ειδικούς σε εμπορικά ακίνητα, η οποία ανέλυσε τα κυβερνητικά δεδομένα, δήλωσε ότι το υψηλότερο κόστος «απορροφά αθόρυβα τα κέρδη μέχρι να είναι αδύνατο να παραμείνουν ανοιχτές οι παμπ».

«Η μείωση των φορολογικών ελαφρύνσεων για τις παμπ από 75% σε 40% φέτος έχει οδηγήσει τον κλάδο σε επιπλέον φόρους ύψους 215 εκατομμυρίων λιρών. Για μια μικρή παμπ, αυτό αποτελεί άλμα στον μέσο λογαριασμό από 3.938 λίρες σε 9.451 λίρες, δηλαδή αύξηση 140%» πρόσθεσε.

