Τροχαίο δυστύχημα στη Νάξο: Νεκρός ένας 20χρονος, σοβαρά τραυματισμένος ο 17χρονος οδηγός

Τροχαίο δυστύχημα συνέβη την Τρίτη στη Νάξο, με θύμα έναν νεαρό άνδρα.

Το δυστύχημα συνέβη τον περιφερειακό δρόμο της πόλης της Νάξου. Οι δύο νεαροί επέβαιναν σε μοτοσικλέτα όταν, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος, προσέκρουσε σε δέντρο και σημειώθηκε το δυστύχημα.

Ο 20χρονος συνοδηγός έχασε τη ζωή του επί τόπου, ενώ ο 17χρονος που οδηγούσε τραυματίστηκε σοβαρά. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε άμεσα στο Νοσοκομείο της Νάξου για τις πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια διακομίσθηκε αεροπορικώς σε νοσοκομείο της Αττικής για εξειδικευμένη περίθαλψη.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας για το τροχαίο δυστύχημα στη Νάξο

Την 19-08-2025/03.30 στη Νάξο, επί της οδού Βενιζέλου, δίκυκλη μοτοσυκλέτα οδηγούμενη από 17χρονο αλλοδαπό με συνεπιβάτη 20χρονο αλλοδαπό, εξετράπη της πορείας της, ανετράπη και προσέκρουσε σε δένδρο.

Αποτέλεσμα του ατυχήματος ήταν ο θανάσιμος τραυματισμός του 20χρονου και ο σοβαρός τραυματισμός του οδηγού του οχήματος.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του τροχαίου δυστυχήματος ερευνώνται από το Αστυνομικό Τμήμα Νάξου & Μικρών Κυκλάδων».

Με πληροφορίες από cycladeslive.gr

