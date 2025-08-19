ΔΙΕΘΝΗ
Politico: «Ο Λευκός Οίκος εξετάζει τη Βουδαπέστη για πιθανή τριμερή συνάντηση Τραμπ, Πούτιν, Ζελένκσι»

Επικαλείται έναν αξιωματούχο του Τραμπ και ένα πρόσωπο που πρόσκειται στην κυβέρνηση

«Ο Λευκός Οίκος εξετάζει τη Βουδαπέστη για ειρηνευτικές συνομιλίες με Ζελένσκι και Πούτιν» γράφει το Politico, σε αποκλειστικό του δημοσίευμα.

Oι ΗΠΑ λοιπόν, φέρεται να σκέφτονται την πρωτεύουσα της Ουγγαρίας ως ένα μέρος για να φιλοξενήσει μια πιθανή τριμερή σύνοδο μεταξύ του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, του Ρώσου ομολόγου του Βλαντίμιρ Πούτιν και του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, γράφει το Politico, επικαλούμενο έναν αξιωματούχο του Τραμπ και ένα πρόσωπο που πρόσκειται στην κυβέρνηση.

Η Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ προετοιμάζεται για τη σύνοδο στη χώρα της Κεντρικής Ευρώπης, με την πρωτεύουσα της Ουγγαρίας να αναδεικνύεται ως η πρώτη επιλογή για τον Λευκό Οίκο, αναφέρει το Politico.

«Ενώ η Μυστική Υπηρεσία συχνά αναζητά πολλαπλές τοποθεσίες και ο τελικός τόπος συνάντησης θα μπορούσε να αλλάξει, η Βουδαπέστη αναδεικνύεται ως η πρώτη επιλογή για τον Λευκό Οίκο», δήλωσαν τα δύο άτομα, που και τα δύο τηρούν την ανωνυμία τους για να φανερώσουν ιδιωτικές συνομιλίες.

«Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν είπε στον Τραμπ ότι προτιμά τη Μόσχα και ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν πίεσε για τη Γενεύη ως ιδανικά σημεία συνάντησης. Για να μην παραλειφθεί, ο Ελβετός υπουργός Εξωτερικών υποσχέθηκε ''ασυλία'' στον Πούτιν ενώ εκκραμεί ένταλμα σύλληψης για εγκλήματα πολέμου, εάν η χώρα, γνωστή για την ουδετερότητά της, επιλεγεί για ειρηνευτικές συνομιλίες» αναφέρεται στο ίδιο δημοσίευμα.

Και συνεχίζει: «Η Ουγγαρία θα ήταν μια άβολη επιλογή για την Ουκρανία, καθώς θυμίζει το Μνημόνιο της Βουδαπέστης του 1994, με το οποίο οι ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ρωσία υποσχέθηκαν να διατηρήσουν την ανεξαρτησία, την κυριαρχία και τον σεβασμό των συνόρων της Ουκρανίας σε αντάλλαγμα για την παραίτηση από τα πυρηνικά της όπλα. Η επίθεση του Πούτιν στην Ουκρανία το 2014 απέδειξε ότι η συμφωνία ήταν άνευ νοήματος, καθώς κανένας από τους υπογράφοντες δεν παρείχε στρατιωτικές δυνάμεις για την αντιμετώπιση των επιθέσεων».

Με πληροφορίες από Politico

