Χίλαρι Κλίντον: «Οι Ρεπουμπλικάνοι θα κάνουν με τους γάμους ομόφυλων ζευγαριών ό,τι και με τις αμβλώσεις»

Τις ανησυχίες της για το μέλλον του γάμου μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου, εξέφρασε ανοιχτά η Χίλαρι Κλίντον.

Η Χίλαρι Κλίντον βρέθηκε πριν λίγες ημέρες καλεσμένη στο νέο επεισόδιο του podcast «Raging Moderates» και προχώρησε σε δηλώσεις με αφορμή την αίτηση της Κιμ Ντέιβις στο Ανώτατο Δικαστήριο, η οποία ζητά να επανεξεταστεί η υπόθεση Obergefell.

Η Κιμ Ντέιβις είχε φυλακιστεί για έξι ημέρες το 2015, αρνούμενη –επικαλούμενη θρησκευτικούς λόγους– να εκδώσει άδειες γάμου σε ομόφυλα ζευγάρια. Ο δικηγόρος της, Μάθιου Στάβερ, υποστηρίζει ότι η απόφαση Obergefell «δεν έχει συνταγματική βάση» και ζητά την επιστροφή της αρμοδιότητας για τον γάμο στα επιμέρους πολιτειακά νομοθετικά σώματα.

Το μεγαλύτερο μέρος των επιχειρημάτων της— που απορρίφθηκαν από τα κατώτερα δικαστήρια — σχετίζεται με μια μεταγενέστερη απόφαση που την υποχρεώνει να καταβάλει 100.000 δολάρια ως αποζημίωση στους Ντέιβιντ Έρμολντ και Ντέιβιντ Μουρ, στο ομόφυλο ζευγάρι στο οποίο αρνήθηκε άδεια γάμου το 2015. Ωστόσο, η αίτησή της ζητά επίσης από το Δικαστήριο να αποφανθεί ξεκάθαρα ότι η απόφαση Obergefell ήταν λανθασμένη, με δικαστές όπως ο Κλάρενς Τόμας και ο Σάμιουελ Αλίτο, να έχουν αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο επανεξέτασης.

«Κανένας από τους δικαστές του Εφετείου των ΗΠΑ δεν έδειξε ενδιαφέρον για την αίτηση επανεξέτασης της, και είμαστε βέβαιοι ότι το Ανώτατο Δικαστήριο θα συμφωνήσει επίσης πως τα επιχειρήματα της Ντέιβις δεν αξίζουν περαιτέρω προσοχής», δήλωσε από την πλευρά του ο δικηγόρος του ζευγαριού στο ABC News.

Αν το Δικαστήριο κάποια στιγμή ανατρέψει την απόφαση για την υπόθεση Obergefell, τότε το δικαίωμα στον γάμο μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου θα επανέλθει στην αρμοδιότητα των επιμέρους Πολιτειών. Αυτό θα σήμαινε ότι ο γάμος μεταξύ ομόφυλων ζευγαριών θα απαγορευόταν σε 30 Πολιτείες.

Ωστόσο, ο νόμος για τον σεβασμό στον γάμο (Respect for Marriage Act, RFMA), που υπογράφηκε από τον Τζο Μπάιντεν το 2022 και ενίσχυσε την προστασία των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων, μεταξύ άλλων, εξακολουθεί να προστατεύει τους ήδη παντρεμένους ΛΟΑΤΚΙ+ πολίτες και απαιτεί από όλες τις Πολιτείες, ακόμη κι εκείνες που απαγορεύουν τον ομόφυλο γάμο, να αναγνωρίζουν τους γάμους που τελέστηκαν νόμιμα σε άλλες Πολιτείες.

Μιλώντας στο podcast, η Χίλαρι Κλίντον προβλέπει ότι το Ανώτατο Δικαστήριο θα ανατρέψει την απόφαση και πως κατά την άποψή της, πολλοί Αμερικανοί ψηφοφόροι «δεν καταλαβαίνουν πόσα χρόνια δουλεύουν οι Ρεπουμπλικανοί για να μας φέρουν σε αυτό το σημείο».

«Η πρόβλεψή μου είναι ότι θα κάνουν στον γάμο ό,τι έκαναν και στην άμβλωση. Θα το επιστρέψουν στις Πολιτείες», ανέφερε χαρακτηριστικά και απευθύνθηκε στη συνέχεια σε οποιοδήποτε ΛΟΑΤΚΙ+ άτομο βρίσκεται σε σχέση προσθέτοντας: «Θα έπρεπε να σκεφτείτε να παντρευτείτε. Δεν νομίζω ότι θα ακυρώσουν τους ήδη υπάρχοντες γάμους, αλλά φοβάμαι πως θα καταργήσουν το εθνικό δικαίωμα, και έτσι λιγότερες από τις μισές Πολιτείες θα αναγνωρίζουν τον γάμο μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου».

