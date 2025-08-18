Η πρώτη τρανς δικαστής του Ηνωμένου Βασιλείου ζητά επανεξέταση της απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου για το βιολογικό φύλο

Η πρώτη τρανς δικαστής του Ηνωμένου Βασιλείου κατέθεσε προσφυγή κατά της χώρας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αμφισβητώντας τη διαδικασία που οδήγησε στην απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου για τον ορισμό του βιολογικού φύλου, όπως αποκαλύπτει η βρετανική εφημερίδα The Guardian.

Η Victoria McCloud, που έχει συνταξιοδοτηθεί από το δικαστικό σώμα και σήμερα εργάζεται ως στρατηγικός σύμβουλος υποθέσεων στη W-Legal, ζητά επανεξέταση της υπόθεσης, υποστηρίζοντας ότι το Ανώτατο Δικαστήριο παραβίασε το δικαίωμά της σε δίκαιη δίκη (άρθρο 6 ΕΣΔΑ), καθώς απέρριψε την αίτησή της να παραστεί στην υπόθεση και δεν άκουσε καμία μαρτυρία από τρανς άτομα ή σχετικές οργανώσεις.

Η κίνηση αυτή έρχεται την ώρα που η οργάνωση For Women Scotland, η οποία είχε προσφύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο, ανακοίνωσε νέα αγωγή κατά της κυβέρνησης της Σκωτίας, κατηγορώντας την ότι αρνείται να εφαρμόσει την απόφαση του Απριλίου, κυρίως σε ό,τι αφορά την πολιτική για τα σχολεία και τις φυλακές.

Τον περασμένο Απρίλιο, το Ανώτατο Δικαστήριο του Ηνωμένου Βασιλείου αποφάνθηκε ότι ο νομικός ορισμός της γυναίκας στον Equality Act 2010 δεν περιλαμβάνει τις τρανς γυναίκες που διαθέτουν πιστοποιητικό αναγνώρισης φύλου (GRC). Η απόφαση αυτή οδήγησε την αρμόδια Αρχή Ισότητας να εκδώσει κατευθυντήριες γραμμές που ουσιαστικά απαγορεύουν σε τρανς άτομα να χρησιμοποιούν τουαλέτες και άλλες εγκαταστάσεις του φύλου με το οποίο ταυτίζονται.

Η McCloud είχε ζητήσει να συμμετάσχει στην υπόθεση, καθώς το αποτέλεσμά της επηρεάζει άμεσα τις νομικές προστασίες των τρανς γυναικών με GRC, αλλά η αίτησή της απορρίφθηκε. Το δικαστήριο ωστόσο δέχτηκε παρεμβάσεις από αρκετές «κριτικές στο φύλο» οργανώσεις, όπως οι Sex Matters, LGB Alliance, The Lesbian Project και Scottish Lesbians.

Η McCloud, με τη στήριξη της Trans Legal Clinic και της W-Legal, δήλωσε ότι η προσφυγή βασίζεται στα άρθρα 6, 8 και 14 της ΕΣΔΑ, τα οποία κατοχυρώνουν το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη, τον σεβασμό στην ιδιωτική και οικογενειακή ζωή και την απαγόρευση διακρίσεων.

«Καμία εκπροσώπηση ή μαρτυρία δεν δόθηκε εκ μέρους μας, των περίπου 8.500 ατόμων με GRC που έχουν διαγνωστεί ως τρανς. Η αίτησή μου απορρίφθηκε χωρίς αιτιολογία. Το δικαστήριο ανέτρεψε το φύλο το δικό μου και 8.500 ανθρώπων στο πλαίσιο του νόμου για την ισότητα. Μας λένε να χρησιμοποιούμε επικίνδυνους χώρους, όπως ανδρικά αποδυτήρια, όταν έχουμε γυναικεία ανατομία. Αν πέσουμε θύματα βιασμού, πρέπει να απευθυνθούμε σε ανδρικές δομές υποστήριξης. Μας σωματοψάχνουν άνδρες αστυνομικοί, δήθεν για να προστατεύσουν τις γυναίκες συναδέλφους τους από τη δική μας γυναικεία ανατομία», τόνισε.

Η απόφαση του Απριλίου έχει ευρείες συνέπειες για παρόχους υπηρεσιών, δημόσιους φορείς και επιχειρήσεις, που αναμένουν νέο κώδικα πρακτικής από την Επιτροπή Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (EHRC). Ωστόσο, η περιορισμένη διάρκεια της διαβούλευσης έχει προκαλέσει έντονες επικρίσεις από μεγάλες φιλανθρωπικές οργανώσεις.

Παράλληλα, οι οργανώσεις For Women Scotland και Sex Matters κατηγορούν την κυβέρνηση της Σκωτίας ότι δεν εφάρμοσε εγκαίρως την απόφαση, μιλώντας για «εξαιρετικά έντονη αντίσταση» στην υλοποίηση.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των Sunday Times, η For Women Scotland ζήτησε άδεια από το Court of Session να κινηθεί δικαστικά, με στόχο να ακυρωθούν οδηγίες που επιτρέπουν σε τρανς μαθητές να χρησιμοποιούν τουαλέτες και αποδυτήρια σύμφωνα με το κοινωνικό τους φύλο, καθώς και πολιτικές που επιτρέπουν σε ορισμένες τρανς γυναίκες να κρατούνται σε γυναικείες φυλακές, κατόπιν αξιολόγησης κινδύνου.

Πηγές αναφέρουν ότι ο αναθεωρημένος κώδικας αναμένεται να παραδοθεί αυτή την εβδομάδα στην υπουργό Ισότητας, Bridget Phillipson. Αφού εγκριθεί, θα κατατεθεί στη Βουλή για περίοδο 40 ημερών, όπου τυπικά οι βουλευτές ή οι λόρδοι μπορούν να καταθέσουν πρόταση ακύρωσης - αν και κάτι τέτοιο σπάνια συμβαίνει.

Νωρίτερα τον Αύγουστο, ο διευθύνων σύμβουλος της EHRC, John Fitzpatrick, αντέδρασε στις επικρίσεις μέσω ανάρτησης σε blog, διαψεύδοντας ότι η Επιτροπή καθυστερεί και υπερασπιζόμενος τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης για την αξιολόγηση των απαντήσεων στη διαβούλευση. «Η χρήση ελεγχόμενης τεχνητής νοημοσύνης, σε συνδυασμό με νομική ανάλυση ειδικών, είναι υπεύθυνη και ευρέως διαδεδομένη πρακτική που μας επιτρέπει να εξετάζουμε σωστά όλες τις απαντήσεις, ενώ ταυτόχρονα παραδίδουμε έγκαιρα την καθοδήγηση που χρειάζονται επειγόντως οι δημόσιοι φορείς», ανέφερε.

Με πληροφορίες από Guardian

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Τι σημαίνει για τις τρανς γυναίκες η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Βρετανίας