Ιράν: Οι πύραυλοι στο Ισραήλ πέτυχαν τους στόχους τους

Το Ιράν εκτόξευσε τουλάχιστον 180 πυραύλους εναντίον του Ισραήλ την Τρίτη (1/10), σε ακόμα μία απότομη κλιμάκωση της πολύμηνης σύγκρουσης μεταξύ του Ισραήλ και των υποστηριζόμενων από το Ιράν πολιτοφυλακών Χεζμπολάχ και Χαμάς.

Η ιρανική επίθεση είναι πιθανό να προκαλέσει μια ισχυρή ισραηλινή απάντηση και έγινε με πολύ λιγότερη προειδοποίηση από ένα προηγούμενο μπαράζ τον Απρίλιο, όταν η Τεχεράνη εκτόξευσε περισσότερους από 300 πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη στο Ισραήλ σε μια προαναγγελθείσα επίθεση που προκάλεσε περιορισμένες ζημιές - σε αντίποινα για τον βομβαρδισμό της ιρανικής πρεσβείας στη Δαμασκό, στη Συρία.

Η σημερινή επίθεση του Ιράν εναντίον του Ισραήλ ήταν διπλάσια από την επίθεση του Ιράν τον Απρίλιο, δήλωσε ο εκπρόσωπος του αμερικανικού Πενταγώνου, Πατ Ράιντερ. «Είναι περίπου διπλάσια σε σχέση με τον αριθμό των βαλλιστικών πυραύλων που εκτόξευσαν από την προηγούμενη» είπε, προσθέτοντας ότι «δεν εκτοξεύεις τόσους πολλούς πυραύλους σε έναν στόχο χωρίς την πρόθεση να χτυπήσεις κάτι». «Οπότε απολύτως, όπως και την τελευταία φορά η πρόθεσή τους είναι να προκαλέσουν καταστροφή» δήλωσε ο Ράιντερ.

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν (IRGC) ισχυρίστηκαν με νεότερη ανακοίνωσή τους ότι το 90% των πυραύλων έπληξαν στόχους στο Ισραήλ. Η επιχείρηση «Αληθινή υπόσχεση 2», αποτελεί συνέχεια της ιρανικής επίθεσης εναντίον του Ισραήλ τον Απρίλιο, σύμφωνα με την Τεχεράνη.

«Παρά την προστασία από τα πιο προηγμένα συστήματα αεράμυνας, το 90% των βλημάτων έπληξαν επιτυχώς τους στόχους τους, και το σιωνιστικό καθεστώς πανικοβάλλεται από τις πληροφορίες και τον επιχειρησιακό έλεγχο των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν. Η επιχείρηση αυτή πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του νόμιμου δικαιώματος του Ιράν να υπερασπιστεί τον εαυτό του και με βάση το διεθνές δίκαιο, και κάθε "βλακεία" του εχθρού θα απαντηθεί αποφασιστικά και καταστροφικά» ανέφερε η ανακοίνωση.

