Ιράν: Η επίθεση στο Ισραήλ είναι απάντηση στις δολοφονίες Νασράλα - Χανίγια

Μπαράζ βαλλιστικών πυραύλων κατά του Ισραήλ εκτόξευσε το Ιράν, σε αντίποινα για τις ισραηλινές επιθέσεις κατά των συμμάχων της Τεχεράνης, Χεζμπολάχ και Χαμάς.

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars μετέδωσε πως οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν (IRGC) δήλωσαν ότι η πυραυλική επίθεση εναντίον του Ισραήλ είναι απάντηση στη δολοφονία του επικεφαλής της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα, την περασμένη εβδομάδα σε προάστιο της Βηρυτού καθώς και του ηγέτη της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγια νωρίτερα φέτος στην Τεχεράνη.

«Σε απάντηση στον μαρτυρικό θάνατο του Ισμαήλ Χανίγια, του Χασάν Νασράλα και του (διοικητή των Φρουρών της Επανάστασης) Νιλφοροσάν, στοχεύσαμε την καρδιά των κατεχομένων εδαφών», ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους οι Φρουροι της Επανάστασης του Ιράν.

22/ Huge number of impacts and massive damage by the looks of it from the Iranian missile barrage pic.twitter.com/MFqlZzl3EA

Συναγερμός σήμανε σε όλο το Ισραήλ και εκρήξεις ακούστηκαν στην Ιερουσαλήμ και στην κοιλάδα του Ιορδάνη ποταμού, αφού οι Ισραηλινοί συγκεντρώθηκαν σε καταφύγια βομβών. Το ραδιόφωνο του ισραηλινού στρατού ανέφερε ότι σχεδόν 200 πύραυλοι είχαν εκτοξευθεί στο Ισραήλ από το Ιράν. Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν δήλωσαν ότι το Ιράν έχει εκτοξεύσει δεκάδες πυραύλους στο Ισραήλ και ότι αν το Ισραήλ προβεί σε αντίποινα η απάντηση της Τεχεράνης θα είναι «πιο συντριπτική και καταστροφική».

Η Τεχεράνη αφήνει να εννοηθεί ότι η πυραυλική της επίθεση κατά του Ισραήλ έχει ολοκληρωθεί και προειδοποιεί την ισραηλινή κυβέρνηση να μην προβεί στα δικά της αντίποινα. «Η νόμιμη, ορθολογική και νόμιμη απάντηση του Ιράν στις τρομοκρατικές πράξεις του σιωνιστικού καθεστώτος - που αφορούσαν τη στοχοποίηση ιρανών υπηκόων και συμφερόντων και την παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν - έχει εκτελεστεί δεόντως», ανέφερε η ιρανική αποστολή στον ΟΗΕ σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Iran’s legal, rational, and legitimate response to the terrorist acts of the Zionist regime—which involved targeting Iranian nationals and interests and infringing upon the national sovereignty of the Islamic Republic of Iran—has been duly carried out. Should the Zionist regime…