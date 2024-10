«Το Ιράν εκτόξευσε 180 πυραύλους» - Η πρώτη εκτίμηση του Ισραήλ

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι περίπου 180 πύραυλοι εκτοξεύτηκαν από το Ιράν προς το Ισραήλ, τονίζοντας πως πρόκειται για πρώτη εκτίμηση και όχι για την τελική καταμέτρηση της επίθεσης.

Το Ισραήλ θα πραγματοποιήσει μια «σημαντική απάντηση» στην επίθεση του Ιράν, δήλωσε ισραηλινός αξιωματούχος στο CNN. «Αυτό που έχει υποστεί το Ιράν μέχρι στιγμής είναι μόνο ένα promo» πρόσθεσε ο αξιωματούχος - δήλωση που ευθυγραμμίζεται με το μήνυμα του εκπροσώπου των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF), Ντανιέλ Χαγκάρι, ο οποίος δήλωσε σε τηλεοπτικό μήνυμά του ότι «αυτή η επίθεση θα έχει συνέπειες». «Έχουμε σχέδια και θα επιχειρήσουμε στον τόπο και τον χρόνο που θα αποφασίσουμε» δήλωσε ο Χαγκάρι.

Σε ανάρτησή του στο X, ο εκπρόσωπος του Ισραήλ στον ΟΗΕ, Ντάνι Ντανόν, δήλωσε ότι το Ισραήλ είναι «έτοιμο και προετοιμασμένο αμυντικά και επιθετικά». «Θα λάβουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των πολιτών του Ισραήλ. Όπως έχουμε ξεκαθαρίσει προηγουμένως στη διεθνή κοινότητα, κάθε εχθρός που επιτίθεται στο Ισραήλ θα πρέπει να αναμένει μια σοβαρή απάντηση» έγραψε.

Iran has now launched an attack against Israel. We are ready and prepared defensively and offensively. We will take all necessary measures to protect the citizens of Israel. As we have previously made clear to the international community, any enemy that attacks Israel should…