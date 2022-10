Ιράν: Μαίνονται οι διαδηλώσεις για την Μαχσά Αμινί - Πυροβολισμοί και χημικά από τις δυνάμεις ασφαλείας

Με σφαίρες και δακρυγόνα οι ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας επιχείρησαν να διαλύσουν τις διαδηλώσεις που οργανώθηκαν και πάλι σήμερα σε πολλές πόλεις για τον θάνατο της 22χρονης Μαχσά Αμινί που είχε συλληφθεί από την «αστυνομία ηθών».

Από την έναρξη της εξέγερσης, νεαρές γυναίκες, φοιτήτριες και μαθήτριες, βγάζουν τη μαντίλα τους και κόβουν τα μαλλιά τους, αψηφώντας τις απαγορεύσεις. Τουλάχιστον 100 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί, σύμφωνα με μη κυβερνητικές οργανώσεις.

Σήμερα, πολλοί Ιρανοί, άνδρες και γυναίκες, κατέβηκαν πάλι στους δρόμους για να εκφράσουν την οργή τους. Βίντεο που αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο από την οργάνωση Iran Human Rights, που εδρεύει στο Όσλο και την κουρδική οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων Hengaw δείχνουν ότι σημειώθηκαν πυρά στο Ισπαχάν, το Καράτζ και τη γενέτειρα της Αμινί, την κουρδική πόλη Σακέζ, στο βορειοδυτικό Ιράν.

