Τουλάχιστον τρεις μαθητές σκοτώθηκαν και άλλοι έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν ένας ένοπλος άνοιξε πυρ μέσα στο Λύκειο Όξφορντ, στο Μίσιγκαν, όπως έγινε γνωστό από τον σερίφη της περιοχής. Μεταξύ των τραυματιών είναι και ένας εκπαιδευτικός.

Σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο Fox2Detroit, το Λύκειο έχει αποκλειστεί. Ο σερίφης είπε ότι ένας ύποπτος έχει προσαχθεί και ένα όπλο κατασχέθηκε.

A look from the ground as emergency vehicles rushed to Oxford High School a short time ago. pic.twitter.com/91lrM7tCsj

Σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές, ο δράστης ήταν ένας και οι πυροβολισμοί ξεκίνησαν γύρω στη 1, τοπική ώρα.

4-6 people have been reported injured in a shooting at Oxford High School in suburban Detroit.



Suspected shooter is in custody, per Oakland County Sheriff’s Office. pic.twitter.com/27ZXiChSfW