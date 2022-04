ΗΠΑ: Οι ρωσικές μυστικές υπηρεσίες πίσω από την επίθεση στον νομπελίστα Ντμίτρι Μουράτοφ

Η Ουάσινγκτον πιστεύει πως οι ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών ήταν πίσω από την επίθεση στον βραβευμένο με Νόμπελ Ειρήνης Ντμίτρι Μουράτοφ, που έγινε στις αρχές Απριλίου.

Ο δημοσιογράφος, διευθυντής της ανεξάρτητης εφημερίδα Novaya Gazeta, ήταν έτοιμος να ταξιδέψει με τρένο από τη Μόσχα προς τη Σαμάρα, στις 7 Απριλίου, όταν κάποιος του έριξε ένα μείγμα κόκκινης μπογιάς και ασετόν, φωνάζοντας «Μουράτοφ, αυτό είναι για τα αγόρια μας», μια αναφορά στις ρωσικές δυνάμεις στην Ουκρανία.

Ο Μουράτοφ είχε δημοσιεύσει στο Telegram φωτογραφίες στις οποίες το πρόσωπο και το σώμα του ήταν καλυμμένα από κόκκινη μπογιά, λέγοντας ότι τα μάτια του «έκαιγαν τρομερά» μετά την επίθεση.

The editor-in-chief of Novaya Gazeta, Nobel Peace Prize winner Dmitry Muratov was attacked on a train and doused with oil paint and acetone. pic.twitter.com/4NoAOeucEy

"They poured oil paint with acetone in the compartment. My eyes are burning terribly. A train from Moscow to Samara. Oil smell all over the carriage. I'll try to wash myself. He shouted: "Muratov, here's one for our boys", the head of Novaya Gazeta said. pic.twitter.com/DmWFPJFued