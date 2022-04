Πόλεμος στην Ουκρανία: Επίθεση στον βραβευμένο με Νόμπελ δημοσιογράφο Ντμίτρι Μουράτοφ

Επίθεση δέχθηκε μέσα στο τρένο ο βραβευμένος με Νόμπελ Ειρήνης, Ρώσος δημοσιογράφος, Ντμίτρι Μουράτοφ.

Όπως δημοσιεύει το NEXTA, ο αρχισυντάκτης της υπό αναστολή ρωσικής εφημερίδας Novaya Gazeta, άγνωστοι του πέταξαν λαδομπογιά και ασετόν ενώ βρισκόταν μέσα στο τρένο.

Υπενθυμίζεται ότι ο Μουράτοφ πριν από λίγες μέρες ανακοίνωσε ότι βγάζει το Νόμπελ του σε δημοπρασία για να συγκεντρώσει χρήματα για τους Ουκρανούς πρόσφυγες.

Σε δήλωση που αναρτήθηκε στον ιστότοπο Novaya Gazeta, ανέφερε πως:

«Η Novaya Gazeta και εγώ αποφασίσαμε να δωρίσουμε το Βραβείο Νόμπελ Ειρήνης 2021 στο Ταμείο Προσφύγων της Ουκρανίας. Ζητώ από τους οίκους δημοπρασιών να απαντήσουν και να θέσουν σε δημοπρασία αυτό το παγκοσμίου φήμης βραβείο».

Μέσω του άρθρου έκαναν έκκληση για τον τερματισμό της ένοπλης βίας, για την ανταλλαγή αιχμαλώτων, την παράδοση των σορών των νεκρών και την παροχή ανθρωπιστικών διαδρόμων και βοήθειας.

The editor-in-chief of Novaya Gazeta, Nobel Peace Prize winner Dmitry Muratov was attacked on a train and doused with oil paint and acetone. pic.twitter.com/4NoAOeucEy