ΗΠΑ: Εγκεφαλικά νεκρή έγκυος κρατείται ζωντανή επί τρεις μήνες λόγω νόμου κατά των αμβλώσεων

Μια 30χρονη γυναίκα στην Τζόρτζια των ΗΠΑ παραμένει για πάνω από τρεις μήνες σε μηχανική υποστήριξη, παρότι έχει κηρυχθεί εγκεφαλικά νεκρή, προκειμένου να συνεχιστεί η εγκυμοσύνη της.

Όπως υποστηρίζει η οικογένειά της, το νοσοκομείο τους ενημέρωσε ότι η απόφαση σχετίζεται με την πολιτειακή νομοθεσία που απαγορεύει τις αμβλώσεις από τη στιγμή που εντοπίζεται καρδιακή λειτουργία στο έμβρυο.

Η περίπτωση της Αντριάνα Σμιθ έχει φέρει στο προσκήνιο ένα περίπλοκο δίκτυο νομικών, ηθικών και ιατρικών ζητημάτων που προκύπτουν από τους περιοριστικούς νόμους για τις αμβλώσεις, οι οποίοι έχουν υιοθετηθεί σε αρκετές πολιτείες των ΗΠΑ μετά την ανατροπή της απόφασης Roe v. Wade από το Ανώτατο Δικαστήριο.

Παρότι η ημερομηνία τοκετού απέχει ακόμη αρκετούς μήνες, το νοσοκομείο δεν έχει διακόψει τη μηχανική υποστήριξη, θεωρώντας, σύμφωνα με όσα μεταφέρει η οικογένεια, ότι δεσμεύεται από τον νόμο. Η οικογένεια δεν έχει τη δυνατότητα να αποφασίσει για την ιατρική της φροντίδα, γεγονός που προκαλεί οργή και απογοήτευση.

Η Αντριάνα Σμιθ, μητέρα ενός παιδιού και επαγγελματίας νοσηλεύτρια, υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο στα τέλη Φεβρουαρίου και λίγο αργότερα διαγνώστηκε εγκεφαλικά νεκρή, σύμφωνα με τη μητέρα της, Έιπριλ Νιούκερκ, η οποία μίλησε σε τοπικό τηλεοπτικό σταθμό της Ατλάντα.

Όπως περιγράφει η Νιούκερκ, η κόρη της είχε εμφανίσει έντονους πονοκεφάλους και είχε επισκεφθεί το νοσοκομείο Northside, όπου της χορηγήθηκαν φάρμακα και εστάλη σπίτι. Την επόμενη ημέρα, ο σύντροφός της τη βρήκε να δυσκολεύεται να αναπνεύσει στον ύπνο της και κάλεσε τις πρώτες βοήθειες. Στο Emory University Hospital διαπιστώθηκε ότι είχε θρόμβους στον εγκέφαλο και λίγες ώρες αργότερα διαγνώστηκε εγκεφαλικός θάνατος.

Εκείνη τη στιγμή, η Σμιθ ήταν περίπου 9 εβδομάδων έγκυος και σήμερα, το έμβρυο έχει φτάσει στις 21 εβδομάδες κύησης. Η αποσύνδεσή της από τους αναπνευστήρες και τη μηχανική υποστήριξη θα οδηγούσε σχεδόν με βεβαιότητα στον θάνατο του εμβρύου.

Το Northside Hospital δεν έχει προβεί σε δημόσια τοποθέτηση για την υπόθεση. Από την πλευρά του, το Emory Healthcare απέφυγε να σχολιάσει την ατομική περίπτωση επικαλούμενο κανόνες απορρήτου, αλλά εξέδωσε ανακοίνωση τονίζοντας ότι «οι κλινικές αποφάσεις βασίζονται στη συναίνεση ειδικών, επιστημονική βιβλιογραφία και νομική καθοδήγηση», και ότι οι επαγγελματίες υγείας του συστήματος «λειτουργούν σύμφωνα με τη νομοθεσία για τις αμβλώσεις στην Τζόρτζια και κάθε άλλο σχετικό νομικό πλαίσιο». Όπως καταλήγει η ανακοίνωση, βασική προτεραιότητα παραμένει η «ασφάλεια και η ευημερία των ασθενών».

Η οικογένεια της Αντριάνα Σμιθ δηλώνει ότι οι γιατροί τους ξεκαθάρισαν πως δεν μπορούν να αποσύρουν τη μηχανική υποστήριξη λόγω του πολιτειακού νόμου που απαγορεύει την άμβλωση από τη στιγμή που ανιχνεύεται καρδιακή δραστηριότητα στο έμβρυο, συνήθως γύρω στην έκτη εβδομάδα κύησης.

Ο λεγόμενος «νόμος του καρδιακού παλμού» (heartbeat law), ο οποίος εγκρίθηκε το 2019 αλλά εφαρμόστηκε πλήρως μόνο μετά την ανατροπή της Roe v. Wade το 2022, εντάσσει την Τζόρτζια στις πολιτείες που έχουν θεσπίσει τους αυστηρότερους περιορισμούς στην άμβλωση. Δώδεκα πολιτείες απαγορεύουν πλέον την άμβλωση σε όλα τα στάδια της εγκυμοσύνης, ενώ άλλες, όπως η Τζόρτζια, εφαρμόζουν περιορισμούς από πολύ νωρίς στην κύηση.

Adriana Smith has been brain dead for over 90 days, but Georgia law requires doctors to keep her body alive because she’s pregnant. Her family says they’ve been stripped of medical decision-making and want people to understand the human toll of laws that ignore grief, choice, and… pic.twitter.com/TkxuiZtowI