Ιορδανία: Η πριγκίπισσα Ιμάν παντρεύτηκε τον ελληνικής καταγωγής Τζαμίλ Θερμιώτης

Η πριγκίπισσα Ιμάν της Ιορδανίας παντρεύτηκε σήμερα τον ελληνικής καταγωγής Τζαμίλ Αλεξάντερ Θερμιώτης, σε τελετή που έγινε στο παλάτι, δυτικά του Αμάν.

Η 27χρονη πριγκίπισσα Ιμάν είναι η μεγαλύτερη κόρη του βασιλιά Αμπντάλα και της βασίλισσας Ράνια της Ιορδανίας. Ο 29χρονος σύζυγός της πλέον γεννήθηκε στη Βενεζουέλα και είναι στέλεχος εταιρείας κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών στη Νέα Υόρκη, ενώ η οικογένειά του έχει ελληνική καταγωγή.

Ο γάμος τους μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση της Ιορδανίας. Στην τελετή, η πριγκίπισσα Ιμάν έφτασε συνοδευόμενη από τον αδελφό της, τον πρίγκιπα διάδοχο Αλ Χουσεΐν μπιν Αμπντάλα.

#PHOTOS: #Jordan Royal Wedding - The first glimpse of the dress...Princess Iman ushered by her brother, Crown Prince Hussein https://t.co/EYEk2pQL1g pic.twitter.com/VwbgNs1L0E — Arab News (@arabnews) March 12, 2023

Το νυφικό της πριγκίπισσας είχε μακριά μανίκια και λεπτομέρειες από δαντέλα. Επίσης, φόρεσε μακρύ βέλο και τιάρα, η οποία σύμφωνα με δημοσιεύματα ήταν της γιαγιάς της, της πριγκίπισσας Μούνα Αλ- Χουσεΐν.

#PHOTOS: Princess Iman and Jameel Alexander Thermiotis, and the #Jordan Royal Family during the official signing during the Royal Wedding ceremony https://t.co/EYEk2pQL1g pic.twitter.com/bLOrUdxY79 — Arab News (@arabnews) March 12, 2023

Κατά τη διάρκεια της τελετής, το ζευγάρι υπέγραψε τα απαραίτητα έγγραφα και άλλαξε βέρες, μπροστά στις κάμερες.