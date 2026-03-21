Νότια Κορέα: 14 νεκροί και δεκάδες τραυματίες από φωτιά σε εργοστάσιο

Τουλάχιστον 14 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και σχεδόν 60 τραυματίστηκαν από πυρκαγιά σε εργοστάσιο ανταλλακτικών αυτοκινήτων στη Νότια Κορέα, σε ένα από τα πιο πολύνεκρα βιομηχανικά δυστυχήματα των τελευταίων ετών στη χώρα.

Η φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Παρασκευής σε τριώροφο κτίριο στην πόλη Νταετζόν, όπου εκτιμάται ότι βρίσκονταν περίπου 170 εργαζόμενοι. Σύμφωνα με τις αρχές, η πυρκαγιά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο το απόγευμα του Σαββάτου (τοπική ώρα), ενώ μετά την ολοκλήρωση των ερευνών στα συντρίμμια δεν υπάρχουν πλέον αγνοούμενοι.

Ο επικεφαλής της τοπικής πυροσβεστικής, Ναμ Ντεούκ-γου, δήλωσε ότι η φωτιά εξαπλώθηκε με εξαιρετικά γρήγορο ρυθμό, με αποτέλεσμα εργαζόμενοι να αναγκαστούν να πηδήξουν από τα παράθυρα για να διαφύγουν πριν φτάσουν τα σωστικά συνεργεία. Βίντεο από το σημείο καταγράφουν σκηνές πανικού, με άτομα να εγκαταλείπουν το κτίριο από τον πρώτο όροφο.

Η επιχείρηση κατάσβεσης αντιμετώπισε σημαντικές δυσκολίες. Οι πυροσβέστες καθυστέρησαν να εισέλθουν στο κτίριο λόγω φόβων κατάρρευσης, ενώ δεν μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν άμεσα νερό εξαιτίας της παρουσίας νατρίου, το οποίο μπορεί να προκαλέσει έκρηξη όταν βρεθεί σε επαφή με υγρά. Πάνω από 200 κιλά ιδιαίτερα αντιδραστικών χημικών απομακρύνθηκαν από τον χώρο πριν ξεκινήσει πλήρως η κατάσβεση.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν περισσότεροι από 500 πυροσβέστες, αστυνομικοί και διασώστες, καθώς και δύο μη επανδρωμένα ρομποτικά συστήματα πυρόσβεσης για την προσέγγιση επικίνδυνων σημείων. Μαύρος καπνός κάλυψε την περιοχή, ενώ οι δυνάμεις επιχειρούσαν με γερανοφόρα οχήματα.

Αρκετοί τραυματίες εισέπνευσαν καπνό και παρουσίασαν αναπνευστικά προβλήματα, ενώ άλλοι τραυματίστηκαν προσπαθώντας να διαφύγουν. Εννέα από τα θύματα εντοπίστηκαν σε χώρο του τρίτου ορόφου που χρησιμοποιούνταν ως αποδυτήρια γυμναστηρίου. Ορισμένα από τα θύματα υπέστησαν τόσο σοβαρά εγκαύματα που απαιτήθηκαν εξετάσεις DNA για την ταυτοποίησή τους.

Νότια Κορέα: Σε ποιον ανήκει το εργοστάσιο όπου σημειώθηκε η πυρκαγιά

Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν υπό διερεύνηση, με μάρτυρες να αναφέρουν ότι προηγήθηκε έκρηξη, σύμφωνα με το πρακτορείο Yonhap.

Το εργοστάσιο ανήκει στην εταιρεία Anjun Industrial, προμηθευτή εξαρτημάτων κινητήρων για μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες, όπως η Hyundai και η Kia. Σε ανακοίνωσή της, η διοίκηση της εταιρείας δεσμεύτηκε να συνεργαστεί πλήρως με τις αρχές, να διερευνήσει τα αίτια και να ενισχύσει τα μέτρα ασφάλειας.

Πρόκειται για τη φονικότερη πυρκαγιά σε εργοστάσιο στη Νότια Κορέα από το 2024, όταν 23 εργαζόμενοι έχασαν τη ζωή τους σε μονάδα παραγωγής μπαταριών λιθίου στη Χουασόνγκ, κοντά στη Σεούλ. Μετά το περιστατικό εκείνο, ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Aricell καταδικάστηκε σε 15 χρόνια κάθειρξη.

Ο πρόεδρος της χώρας, Λι Τζε-Μιούνγκ, ζήτησε την ενίσχυση των μέτρων προστασίας στους χώρους εργασίας, επισημαίνοντας ότι περισσότεροι από 10.000 εργαζόμενοι έχουν χάσει τη ζωή τους σε εργατικά ατυχήματα την περίοδο 2000–2024, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία.

Με πληροφορίες από Guardian

