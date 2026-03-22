Τουρκία: Κατέρρευσαν δύο κτίρια στην Κωνσταντινούπολη - Εγκλωβισμένοι και τραυματίες

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Κυριακής (22/03) στην Κωνσταντινούπολη, όταν δύο κτίρια κατέρρευσαν στην περιοχή Φατίχ.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από τουρκικά μέσα ενημέρωσης, υπάρχουν τραυματίες, ενώ σωστικά συνεργεία επιχειρούν στο σημείο για τον εντοπισμό και τον απεγκλωβισμό ατόμων που παραμένουν κάτω από τα συντρίμμια.

Μέχρι στιγμής, έχουν ανασυρθεί τρεις τραυματίες, ενώ εκτιμάται ότι τουλάχιστον δύο άνθρωποι εξακολουθούν να είναι εγκλωβισμένοι.

Fatih’te Patlama: 2 Bina çöktü, 3 Kişi Kurtarıldı



İstanbul'un Fatih ilçesi Ayvansaray Mahallesi Ebe Sokak'ta bulunan bir binada saat 12.00 sıralarında patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre doğalgaz kaynaklı olduğu değerlendirilen patlamanın ardından bitişik nizamda…

Ως πιθανή αιτία της κατάρρευσης εξετάζεται έκρηξη φυσικού αερίου, χωρίς ωστόσο να υπάρχει ακόμη επίσημη επιβεβαίωση.

Στην περιοχή έχουν αναπτυχθεί ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, διασώστες και ασθενοφόρα, με την επιχείρηση να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

🚨 İstanbul Fatih'te 2 katlı bir bina çöktü. Enkaz altında kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Οι διασώστες χρησιμοποιούν ειδικό εξοπλισμό, ενώ συνεχώς μεταφέρονται φορεία στο σημείο. Παράλληλα, κάτοικοι της περιοχής συνδράμουν στις προσπάθειες διάσωσης.