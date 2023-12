Ίλον Μασκ: Να απολυθεί ο CEO της Disney- «Ο Γουόλτ Ντίσνεϊ γυρίζει στον τάφο του»

Τέλος δεν έχουν τα ξεσπάσματα του Ίλον Μασκ εναντίον εταιρειών που απέσυραν τις διαφημίσεις τους από το X. Ο τελευταίος στόχος του είναι ο διευθύνων σύμβουλος της Disney.

Με διαδοχικές αναρτήσεις του στην πλατφόρμα, ο Ίλον Μασκ ζήτησε την απόλυση του Μπομπ Ίγκερ. Η Disney ήταν μία από τις εταιρείες που απέσυραν τις διαφημίσεις τους από το X, μετά την αντισημιτική ανάρτηση του δισεκατομμυριούχου.

«Ο Γουόλτ Ντίσνεϊ γυρίζει στον τάφο του για αυτό που έκανε ο Μπομπ στην εταιρεία του. Θα πρέπει να απολυθεί αμέσως», έγραψε σε μία από τις αναρτήσεις του ο Ίλον Μασκ. Σε άλλη, κατηγόρησε την Disney ότι διαφημίζεται σε άλλες πλατφόρμες των social media με αμφιλεγόμενο περιεχόμενο.

He should be fired immediately.



Walt Disney is turning in his grave over what Bob has done to his company.