Ίλον Μασκ: Επιτέθηκε με ύβρεις στις εταιρείες που απέσυραν τις διαφημίσεις από το X

Συνέχεια στην αντιπαράθεση με τις εταιρείες που απέσυραν τις διαφημίσεις τους από τη πλατφόρμα του X έδωσε με πολύ επιθετικό τρόπο ο Ίλον Μασκ.

Ο Ίλον Μασκ έστειλε ένα σκληρό μήνυμα, χρησιμοποιώντας μάλιστα και εκτεταμένες ύβρεις, για όσες μεγάλες εταιρείες απέσυραν κάθε είδους διαφημστικό υλικό από το X (πρώην Twitter) με αφορμή ένα αντισημιτικό tweet και τις αναφορές για αυξημένη ρητορική μίσους στην πλατφόρμα.

Το βίντεο της συνέντευξης, το οποίο κυκλοφόρησε ευρέως, έδειξε τον Μασκ να λέει: «Μη διαφημίζεσαι». Οι αναφορές του Ίλον Μακ έγιναν την Τετάρτη κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης επί σκηνής σε εκδήλωση στη Νέα Υόρκη. «Αν κάποιος πρόκειται να προσπαθήσει να με εκβιάσει με διαφημίσεις, να με εκβιάσει με χρήματα, πήγαινε να γ@@@ς».

Τα σχόλια του Μασκ ήρθαν στο πλαίσιο της συνόδου DealBook των New York Times. Λίγες στιγμές πριν, ο ίδιος είχε απαντήσει και για το tweet του στις 15 Νοεμβρίου στο πλαίσιο μιας αντισημιτικής ανάρτησης στο X. Είπε ότι ήταν ίσως η χειρότερη ανάρτησή του στην ιστορία των μηνυμάτων του , η οποία περιελάμβανε πολλά «ανόητα» μηνύματα, συμπεριλαμβανομένου ενός tweet του 2018 που του κόστισε 40 εκατομμύρια δολάρια σε πρόστιμα από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ.

Πάντως όσον αφορά τους διαφημιστές χρησιμοποίησε την υβριστική έξη «γ@@» πολλές φορές και σε ένα σημείο πρόσθεσε «γεια σου Μπόμπ», μια προφανής, σύμφωνα με τον Guardian, αναφορά στον Ρόμπερτ Ίγκερ, τον διευθύνοντα σύμβουλο της Walt Disney, μια εκ των εταιρειών που απέσυραν διαφημίσεις.

«Αυτό που πρόκειται να κάνει αυτό το διαφημιστικό μποϊκοτάζ είναι ότι θα καταστρέψει την εταιρεία», είπε την Τετάρτη. «Και όλος ο κόσμος θα μάθει ότι αυτοί οι διαφημιστές κατέστρεψαν την εταιρεία».

Αργότερα, η Λίντα Γιακαρίνο, η διευθύνουσα σύμβουλος της X, περιέγραψε τη συνέντευξη του Μασκ ως «ευρείας κλίμακας και ειλικρινή» και έκανε μια πρόταση στους διαφημιστές. «Το X στέκεται σε μια μοναδική και εκπληκτική διασταύρωση του ελεύθερου λόγου και της Main Street και η κοινότητα του X είναι πανίσχυρη και είναι εδώ για να σας καλωσορίσει», έγραψε στην πλατφόρμα.

