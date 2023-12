Ο Ίλον Μασκ τα έβαλε και με την Πάρις Χίλτον

Ο Ίλον Μασκ συνεχίζει τις επιθέσεις σε αυτούς που απέσυραν τις διαφημίσεις τους από το X (πρώην Twitter), λόγω ανησυχίας για αντισημιτικό περιεχόμενο. Τελευταίος «στόχος» του δισεκατομμυριούχου είναι η Πάρις Χίλτον.

Τον Οκτώβριο η διευθύνουσα σύμβουλος του X, Λίντα Γιακαρίνο ανακοίνωσε τη συνεργασία της πλατφόρμας του Ίλον Μασκ και της εταιρείας της Πάρις Χίλτον, 11:11 Media. Ωστόσο, τον περασμένο μήνα, η εταιρεία της Πάρις Χίλτον απέσυρε τις διαφημίσεις της από το X.

«Για να είμαι ειλικρινής, η διαφημιστική της καμπάνια δεν ήταν και τόσο πειστική», σχολίασε ο Ίλον Μασκ στο Twitter, αναφερόμενος στη σειρά μαγειρικών σκευών της Χίλτον. «Δεν νομίζω ότι η Πάρις μαγειρεύει πολύ», συμπλήρωσε.

