Ιαπωνία: Σχεδόν 200.000 κάτοικοι ειδοποιήθηκαν να εκκενώσουν πόλη υπό τον φόβο πλημμύρας

Σχεδόν 200.000 κάτοικοι ειδοποιήθηκαν να εκκενώσουν πόλη της Ιαπωνίας, υπό τον φόβο πλημμύρας.

Οι κάτοικοι της πόλης Ματσουγιάμα, της δυτικής Ιαπωνίας, κλήθηκαν να απομακρυνθούν εσπευσμένα σήμερα καθώς οι αρχές φοβούνται κατολισθήσεις και πλημμύρες εξαιτίας ισχυρών βροχοπτώσεων μετά το πέρασμα τυφώνα.

Η πόλη Ματσουγιάμα, στον νομό Έχιμε, «εξέδωσε προειδοποίηση (...) ζητώντας από 189.552 κατοίκους δέκα συνοικιών της να απομακρυνθούν εσπευσμένα και να αναζητήσουν αμέσως καταφύγιο», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο αξιωματούχος του δήμου.

Ωστόσο δεν είναι υποχρεωτικό οι κάτοικοι να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

🇯🇵#Japan - Flood Alert



Matsuyama City in #EhimePrefecture, #Japan has issued the highest alert level Level 5 due to heavy #rainfall. The city is currently experiencing #flooding.

Source: https://t.co/FGCaCeuRjd