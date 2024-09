Σεισμός 5,6 Ρίχτερ στην Ιαπωνία - Προειδοποίηση για τσουνάμι

Προειδοποίηση για τσουνάμι εξέδωσαν οι Αρχές της Ιαπωνίας, μετά από σεισμό 5,6 Ρίχτερ ανοικτά του Τόκιο.

Η προειδοποίηση αφορά δύο απομακρυσμένα νησιά ανοικτά του Τόκιο, Ιζού και Ογκασαβάρα, που ενδέχεται να χτυπηθούν από τσουνάμι ύψους ως και ενός μέτρου, σύμφωνα με την ιαπωνική μετεωρολογική υπηρεσία. Την ίδια ώρα οι Αρχές καλούν τους πολίτες να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τις ακτές.



«Βγείτε από τη θάλασσα κι απομακρυνθείτε εσπευσμένα από παράκτιες περιοχές», ανέφερε η υπηρεσία. Οι κάτοικοι της περιοχής ωστόσο, δήλωσαν στην ιαπωνική δημόσια τηλεόραση NHK πως δεν κατάλαβαν τον σεισμό.

