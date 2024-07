Η Στόρμι Ντάνιελς φοβάται τους οπαδούς του Ντόναλντ Τραμπ

Η Στόρμι Ντάνιελς δήλωσε ότι φοβάται τους οπαδούς του Ντόναλντ Τραμπ μετά την πολύκροτη δίκη.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε, η πορνοστάρ Στόρμι Ντάνιελς αναφέρθηκε στο αίσθημα φόβου που έχει μετά την δίκη, καθώς ανησυχεί ότι ο Ρεπουμπλικάνος υποψήφιος πρόεδρος των ΗΠΑ μπορεί να πει κάτι που θα ξεσηκώσει τους οπαδούς του και θα την βλάψουν.

«Δεν φοβάμαι αυτά που μπορεί να πει για εμένα ή το πώς μπορεί να με χαρακτηρίσει», είπε αρχικά η πρωταγωνίστρια ερωτικών ταινιών.

«Αυτό που φοβάμαι είναι ότι μπορεί να πει κάτι, που θα κάνει τους οπαδούς του να με κυνηγήσουν ακόμα περισσότερο», συνέχισε.

Αναφερόμενη στους οπαδούς του Ντόναλντ Τραμπ, η Στόρμι Ντάνιελς είπε: «Το χειρότερο είναι ότι δεν κρύβονται. Παλιά ήταν όλοι bots, τώρα χρησιμοποιούν τα αληθινά τους ονόματα. Υπάρχουν ολόκληρα threads στο facebook από ανθρώπους που κατοικούν στη γειτονιά μου και σχεδιάζουν να επιτεθούν στο σπίτι μου και στην οικογένειά μου».

In an exclusive interview with MSNBC’s Rachel Maddow, Stormy Daniels talks about how she is concerned about Donald Trump and his followers. pic.twitter.com/hpMiSEngPq