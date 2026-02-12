Η Σάρα Φέργκιουσον ζήταγε οικονομικές συμβουλές από τον Έπσταϊν όταν εκείνος βρισκόταν στη φυλακή

Η Σάρα Φέργκιουσον ζήτησε από τον Τζέφρι Έπσταϊν συμβουλές για το πώς να αντιμετωπίσει τα χρέη της, ύψους 6 εκατομμυρίων λιρών, ενώ εκείνος βρισκόταν ακόμη στη φυλακή.

Email που δημοσιοποιήθηκαν πρόσφατα από το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης φαίνεται να αποκαλύπτουν τα απελπισμένα μέτρα που εξέταζε η Φέργκιουσον για να σώσει τα οικονομικά της - από χρηματοδοτικές «διασώσεις» από δύο δισεκατομμυριούχους μέχρι την πώληση των κοσμημάτων της.

Η Φέργκιουσον χαρακτήρισε την εμπειρία «τόσο, τόσο αποθαρρυντική» και είπε ότι ήταν «έτοιμη να καταρρεύσει από την εξάντληση», σύμφωνα με τα email. «Ο θάνατος είναι πιο εύκολος από αυτό», φέρεται να είπε.

Το 2009 η Φέργκιουσον ήταν ακόμη Δούκισσα της Υόρκης, αν και είχε χωρίσει από τον Άντριου Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ.

Τα email δείχνουν πόσο απελπιστική ήταν τότε η οικονομική της κατάσταση και πώς αυτό την έκανε ευάλωτη σε χειραγώγηση από όποιον μπορούσε να τη βοηθήσει - κυρίως από τον ίδιο τον Έπσταϊν.

Ο Έπσταϊν φέρεται να συζητούσε την κατάσταση της Φέργκιουσον σε εκτενή αλληλογραφία με τον Ντέιβιντ Στερν, Γερμανό επιχειρηματία με έδρα το Λονδίνο και ισχυρές διασυνδέσεις στην Κίνα. Ο Στερν είχε στενούς δεσμούς με τη βασιλική οικογένεια, αλλά στα email φαίνεται να αποκαλεί τον Έπσταϊν «αφεντικό».

«Τζέφρι, είσαι αληθινός φίλος»

Φέρεται να τον προειδοποίησε ότι η Φέργκιουσον βρισκόταν στη «Μέση Ανατολή», όπου «πιθανότατα είναι με ανθρώπους που την εκμεταλλεύονται ξανά».

Στερν και Έπσταϊν συζητούν για εκείνη με ιδιαίτερα απαξιωτικό τρόπο. Σε ένα μήνυμα, ο Έπσταϊν γράφει ότι τον Σεπτέμβριο «είναι ώρα να σοβαρευτούμε. Να είμαστε πολύ σκληροί. Σαν με μια σύντροφο που έχει απατήσει».

Λίγο αργότερα ο Στερν φαίνεται να απαντά: «Το να της φερόμαστε έτσι αποδίδει».

Ο Έπσταϊν πλησίαζε στο τέλος της ποινής του στη φυλακή της κομητείας Παλμ Μπιτς όταν η Φέργκιουσον φέρεται να του έγραψε στις 13 Ιουλίου 2009.

«Τζέφρι, είσαι αληθινός φίλος», αναφέρει το email, ζητώντας τη συμβουλή του για μια εντυπωσιακή πρόταση από τον Βρετανό δισεκατομμυριούχο Τζον Κόντγουελ, ιδρυτή της Phones4You, να καλύψει τα χρέη της.

«Αποφάσισε ότι θέλει να μου δώσει 10 εκατομμύρια λίρες, αλλά σε αντάλλαγμα θέλει το 50% των καθαρών μου κερδών για όλη μου τη ζωή».

Ο Έπσταϊν φέρεται να απάντησε: «Ζήτησέ του να καταγράψει τη συμφωνία επίσημα σε έγγραφο».

Εκπρόσωπος του Κόντγουελ επιβεβαίωσε ότι συζήτησε πιθανή επιχειρηματική συμφωνία για να τη βοηθήσει με τα χρέη της, αλλά δεν γνώριζε ότι εκείνη μιλούσε με τον Έπσταϊν και δεν είχε καμία επαφή μαζί του. Η συμφωνία δεν υπογράφηκε ποτέ.

Μία εβδομάδα μετά την αποφυλάκιση του Έπσταϊν, τα email δείχνουν ότι είπε στον Στερν πως η Φέργκιουσον έπρεπε να συγκεντρώσει στοιχεία για το σε ποιους χρωστούσε. «Είναι γυναίκα χωρίς καμία αίσθηση αυτού του πράγματος», έγραψε.

Τον επόμενο μήνα, ο Στερν φαίνεται να γράφει: «Η συλλογή στοιχείων από τη Φέργκι συνεχίζει να προχωρά αργά - είναι απίστευτο πόσο δύσκολο είναι να πάρεις βασικές πληροφορίες».

Τα διάφορα πρότζεκτ και η αναζήτηση βοηθών

Σε ένα μακροσκελές email υπογεγραμμένο «Sarah», απαριθμεί τα πρότζεκτ της - από βιβλία μέχρι τηλεόραση - και ζητά να μάθει ποιος τα παρακολουθεί και εισπράττει τα χρήματα που της οφείλονται.

«Είναι επιτακτικό να προσλάβω έναν CEO ή μάνατζερ που θα βάλει σε τάξη όλη μου τη ζωή… ακόμα και τα μικρά βαρετά πράγματα, όπως τα δικαιώματα από τα βιβλία μου. Έχω γράψει 26 βιβλία. Πρέπει να υπάρχουν έσοδα», γράφει.

«Ξέρω ότι δεν χρειάζεται να χρεοκοπήσουμε… αλλά είμαι ένα άτομο και δεν μπορώ να είμαι ταυτόχρονα λογίστρια, μάνατζερ, βοηθός, τηλεοπτική εκπρόσωπος κ.λπ. Δεν είναι δυνατό».

Ο Στερν προώθησε το email στον Έπσταϊν γράφοντας: «Μην χάνεις χρόνο να το διαβάσεις, απλώς ρίξε μια ματιά για να δεις το χάος».

Η Φέργκιουσον φαίνεται να δυσκολευόταν πολύ με τη διαδικασία. Τον Σεπτέμβριο γράφει στον Στερν: «Μόλις μίλησα με τον Τζέφρι… είναι τόσο αποθαρρυντικό. Είμαι έτοιμη να καταρρεύσω από την εξάντληση».

Μία πρόταση του Στερν προέβλεπε πρόσληψη CEO για να διαχειρίζεται τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες με μισθό 200.000 δολάρια, ενώ κάθε δαπάνη άνω των 1.000 δολαρίων θα έπρεπε να εγκρίνεται από τον Έπσταϊν. Θα έπρεπε επίσης να κατέχουν τουλάχιστον το 30% της επιχείρησης για να «αξίζει».

Τον Σεπτέμβριο, ο Στερν γράφει ότι η Φέργκιουσον του ζήτησε να συναντήσει έναν Ρώσο δισεκατομμυριούχο, τον Βλαντίμιρ - χωρίς να θυμάται το επώνυμο.

Επρόκειτο για τον Βλαντίμιρ Ζέμτσοφ, που περιγράφεται ως «σημαντικός, πρακτικός και διακριτικός», πρόθυμος να τη βοηθήσει αν μια επαγγελματική εταιρεία έκρινε ότι τα έσοδα υπερβαίνουν τα χρέη.

Εκπρόσωπός του δήλωσε ότι του ζητήθηκε να επενδύσει σε παιδικές ιστορίες, αλλά ξεκαθάρισε ότι θα επένδυε μόνο σε επαγγελματικά οργανωμένο σχέδιο. Δεν γνώριζε ότι το θέμα συζητήθηκε με τον Έπσταϊν.

Ο Έπσταϊν, ο Στερν και η Φέργκιουσον φαίνεται να προετοίμαζαν ακόμη και προσωπική πτώχευση. Ο Στερν έστειλε email με τίτλο «Υποχρεώσεις F», με λίστα χρεών.

Τον Οκτώβριο 2009, μετά από συνάντηση μαζί της, ο Στερν έγραψε ότι είπε: «Παραδίνομαι, είμαι έτοιμη να πεθάνω, ο θάνατος είναι πιο εύκολος».

Παράλληλα, η Φέργκιουσον συνέχιζε να αναζητά εμπορικές συμφωνίες, μεταξύ άλλων με την Target και την Cunard. Οι προοπτικές με την Target φαίνονταν θετικές, αλλά ο Έπσταϊν σημείωσε ότι «τα έσοδα θα αργήσουν».

Το 2010 τα οικονομικά προβλήματα συνεχίζονταν. Η Φέργκιουσον ρώτησε πού θα μπορούσε να πουλήσει τα κοσμήματά της. Ο Στερν ανέφερε επίσης πιθανή οικονομική βοήθεια από τον Άντριου.

Τον Μάιο 2010 προειδοποίησε: «Την μηνύουν… περίεργα πράγματα συμβαίνουν… μπορεί να εκραγεί σύντομα».

Λίγες εβδομάδες αργότερα, παγιδεύτηκε από την εφημερίδα News of the World να προσφέρει πρόσβαση στον Άντριου για 500.000 λίρες.

Τελικά δεν κήρυξε πτώχευση. Δεν είναι σαφές αν πλήρωσε όλα τα χρέη της. Ορισμένοι πιστωτές έλαβαν μέρος των χρημάτων. Προτάθηκε άτυπα αποπληρωμή 25% των οφειλών.

Το 2010 συμφώνησε σε τηλεοπτική σειρά με την Όπρα Γουίνφρεϊ, που βελτίωσε τα οικονομικά της.

Ο Ντέιβιντ Στερν δεν απάντησε σε αιτήματα σχολιασμού. Ο Άντριου αρνείται κάθε παράνομη πράξη.

Με πληροφορίες από BBC

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Πρίγκιπας Άντριου: Η ανακοίνωση της βρετανικής αστυνομίας για τα αρχεία Έπσταϊν