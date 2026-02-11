Πρίγκιπας Άντριου: Η ανακοίνωση της βρετανικής αστυνομίας για τα αρχεία Έπσταϊν

Ανακοίνωση για το πώς μπορεί να συνεχιστεί η έρευνα σε βάρος του πρίγκιπα Άντριου, που αναφέρεται στα αρχεία του Έπσταϊν, εξέδωσαν οι βρετανικές αρχές.

Η βρετανική αστυνομία, στην ίδια δήλωσή της για τον πρίγκιπα Άντριου, πλέον Άντριου Μαούντμπατεν-Ουινδσόρ, ζήτησε τη συμβουλή εισαγγελέων για το αν θα προχωρήσει σε πλήρη ποινική έρευνα, όπως δήλωσε ανώτερος αξιωματικός.

Η αντιμοναρχική οργάνωση Republic κατήγγειλε τον Άντριου στην αστυνομία της Thames Valley, αρμόδια για την περιοχή του πρώην σπιτιού του στο Ουίνδσορ, σχετικά με email που είχε στείλει στον Τζέφρι Έπσταϊν και τα οποία φέρεται να περιείχαν εμπιστευτικό υλικό από τη θητεία του ως Ειδικού Απεσταλμένου Εμπορίου του Ηνωμένου Βασιλείου.

Όπως αναφέρουν διεθνή ΜΜΕ, οι αρχές θα εξετάσουν τα νέα στοιχεία, όπως προκύπτουν τουλάχιστον από την ηλεκτρονική αλληλογραφία, ωστόσο δεν θα περιλάβουν στην έρευνά τους την καταγγελία της Βιρτζίνια Τζιούφρε, προκειμένου να αξιολογήσει εάν υπάρχουν ενδείξεις για το αδίκημα της «κατάχρησης δημόσιου αξιώματος».

Ο αναπληρωτής Αρχηγός της τοπικής Αστυνομίας, Όλιβερ Ράιτ, δήλωσε: «Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι η αστυνομία της Thames Valley ηγείται της συνεχιζόμενης αξιολόγησης καταγγελιών που αφορούν ενδεχόμενη κατάχρηση δημόσιου αξιώματος. Η αξιολόγηση αφορά συγκεκριμένα έγγραφα που περιλαμβάνονται στα αρχεία Έπσταϊν του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.

Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας έχουμε ξεκινήσει συζητήσεις με εξειδικευμένους εισαγγελείς της Γενικής Εισαγγελικής Αρχής. Θα παρέχουμε ενημερώσεις όταν υπάρχουν εξελίξεις, αλλά σε αυτό το στάδιο δεν είναι σκόπιμο να αναφερθούμε σε περαιτέρω λεπτομέρειες.

Κατά τη φάση αξιολόγησης εξετάζεται αν υπάρχουν υπόνοιες διάπραξης ποινικού αδικήματος και αν απαιτείται πλήρης έρευνα. Οι υποθέσεις κατάχρησης δημόσιου αξιώματος παρουσιάζουν ιδιαίτερη πολυπλοκότητα και πρέπει να εξετάζονται με προσοχή και πληρότητα. Δεν μπορούμε να δώσουμε χρονοδιάγραμμα για το αν θα ανοίξει ποινική έρευνα, αλλά διαβεβαιώνουμε ότι η διαδικασία προχωρά όσο το δυνατόν ταχύτερα».

Η αστυνομία ενημερώθηκε επίσης για νέα καταγγελία γυναίκας που, μέσω του δικηγόρου της Brad Edwards, υποστηρίζει ότι στις αρχές της δεκαετίας του 2010 στάλθηκε από τον Έπσταϊν για σεξουαλική συνάντηση με τον Άντριου στην κατοικία του στο Ουίνδσορ.

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, η επικοινωνία με τους εισαγγελείς αφορά μόνο πιθανή κατάχρηση δημόσιου αξιώματος βάσει των «αρχείων Έπσταϊν» και δεν συνδέεται με τη νέα καταγγελία. Η αστυνομία είχε δηλώσει στο παρελθόν ότι δεν είχε λάβει απευθείας αναφορά από τη συγκεκριμένη γυναίκα.

Η υπόθεση βρίσκεται ακόμη στο στάδιο αξιολόγησης και δεν έχει ανακοινωθεί απόφαση για την έναρξη επίσημης ποινικής έρευνας.

Με πληροφορίες από Newsweek