Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η ερώτηση που δέχτηκε για Έπσταϊν και Άντριου

Το σκάνδαλο γύρω από τους δεσμούς του πρίγκιπα Άντριου με τον Τζέφρι Έπσταϊν συνεχίζει να βαραίνει τη βασιλική οικογένεια, ακόμη και κατά τις δημόσιες εμφανίσεις της, όπως η πρόσφατη τριήμερη περιοδεία του πρίγκιπα Ουίλιαμ στη Σαουδική Αραβία.

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ βρισκόταν στις 10 Φεβρουαρίου στο δρόμο για το MISK Sports City στη Ριάντ, όπου θα συναντούσε νέους που συμμετέχουν σε αθλητικά προγράμματα, όταν πέρασε μπροστά από μια ομάδα θεατών, ανάμεσά τους και δημοσιογράφους.

Τότε, ένας δημοσιογράφος του φώναξε: «Κύριε, σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι η βασιλική οικογένεια έχει πράξει αρκετά για το ζήτημα Άντριου και Έπσταϊν;».

Σύμφωνα με το PEOPLE, δεν ήταν σαφές αν ο πρίγκιπας Ουίλιαμ άκουσε την ερώτηση, αλλά δεν απάντησε.

Το περιστατικό σημειώθηκε μία μέρα μετά από την πρώτη δημόσια αντίδραση του Ουίλιαμ και της συζύγου του, Κέιτ Μίντλετον, σχετικά με τις νέες λεπτομέρειες της σχέσης του Άντριου με τον Έπσταϊν, μετά τη δημοσιοποίηση νέων αρχείων από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.

Στις 9 Φεβρουαρίου, μέσω εκπροσώπου, ο Ουίλιαμ και η Κέιτ δήλωσαν: «Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα ανησυχούν βαθιά για τις συνεχιζόμενες αποκαλύψεις. Οι σκέψεις τους παραμένουν επικεντρωμένες στα θύματα».

Μάλιστα κατά τη διάρκεια πρόσφατης κοινής επίσκεψης στη Σκωτία, Ουίλιαμ και Κέιτ είχαν δεχτεί παρόμοιες ερωτήσεις από πολίτες, με κάποιον να φωνάζει: «Πόσο καιρό γνωρίζετε για τον Άντριου και τον Έπσταϊν;».

Και ο βασιλιάς Κάρολος μαζί με τη βασίλισσα Καμίλα, έχουν δεχτεί παρόμοια ερωτήματα δημόσια για τον Άντριου τις τελευταίες εβδομάδες. Κατά την επίσκεψή τους στο Έσσεξ στις 5 Φεβρουαρίου, ρωτήθηκαν για τις απόψεις τους σχετικά με πιθανή αστυνομική έρευνα για τον Άντριου, ενώ η βασίλισσα είχε ερωτηθεί προηγουμένως για μήνυμα προς τα θύματα του Έπσταϊν.

