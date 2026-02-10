ΔΙΕΘΝΗ
Βασιλιάς Κάρολος: «Βαθιά ανήσυχος για τις καταγγελίες» - Η πρώτη δημόσια δήλωση για Άντριου και Έπσταϊν

Οι βρετανικές Αρχές εξετάζουν καταγγελία σύμφωνα με την οποία ο πρίγκιπας Άντριου φέρεται να μοιράστηκε εμπιστευτικές πληροφορίες με τον Τζέφρι Έπσταϊν

Βασιλιάς Κάρολος: «Βαθιά ανήσυχος για τις καταγγελίες» - Η πρώτη δημόσια δήλωση για Άντριου και Έπσταϊν
Φωτ. αρχείου βασιλιάς Κάρολος / Getty Images
Ο βασιλιάς Κάρολος προσώρησε σε μία πρωτοφανή δημόσια δήλωση για τον αδελφό του, πρίγκιπα Άντριου, μετά τις νέες καταγγελίες που είδαν πρόσφατα το φως της δημοσιότητας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η αστυνομία της περιοχής Thames Valley εξετάζει καταγγελία που υποστηρίζει ότι ο πρίγκιπα Άντριου φέρεται να μοιράστηκε εμπιστευτικές πληροφορίες από τα βασιλικά του καθήκοντα, με τον Τζέφρι Έπσταϊν.

Τα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ την ίδια ώρα, ανακοίνωσαν ότι θα συνεργαστούν πλήρως με τις Αρχές για την έρευνα.

Βασιλιάς Κάρολος: Η πρώτη δημόσια δήλωση για Άντριου και Έπσταϊν

Αυτή είναι η πρώτη φορά που το παλάτι αναφέρεται δημόσια στην υπόθεση του Άντριου, μετά την επανεμφάνισή του μαζί με την πρώην σύζυγό του, Σάρα Φέργκιουσον, σε πρόσφατα έγγραφα που δημοσίευσε το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης και σχετίζονται με την υπόθεση Έπσταϊν.

Στην ανακοίνωση του παλατιού, στις 9 Φεβρουαρίου, αναφέρεται: «Ο βασιλιάς έχει εκφράσει με λόγια και με πρωτοφανείς πράξεις τη βαθιά ανησυχία του για τις καταγγελίες που συνεχίζουν να προκύπτουν σχετικά με τη συμπεριφορά του κ. Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ». Το παλάτι διευκρινίζει επίσης ότι, παρότι οι ισχυρισμοί αφορούν τον Άντριου, είναι έτοιμο να στηρίξει την αστυνομία, αν ζητηθεί: «Αν προσεγγιστούμε από την αστυνομία του Thames Valley, θα συνεργαστούμε πλήρως, όπως είναι φυσικό», αναφέρεται. Η ανακοίνωση καταλήγει τονίζοντας ότι «οι σκέψεις και η συμπαράσταση των Μεγαλειοτήτων τους ήταν και παραμένουν με τα θύματα κάθε μορφής κακοποίησης».

Οι εξελίξεις αυτές έρχονται σε μια περίοδο που ο Άντριου δέχεται ξανά έντονη κριτική για τις σχέσεις του με τον Τζέφρι Έπσταϊν, ο οποίος πέθανε στη φυλακή το 2019 ενώ περίμενε τη δίκη του για σοβαρές κατηγορίες.

Ο Άντριου αρνείται οποιαδήποτε παρανομία και δεν έχει σχολιάσει τις τελευταίες αποκαλύψεις. Παράλληλα, μέλη της βασιλικής οικογένειας, όπως ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον, έχουν δηλώσει τη βαθιά τους ανησυχία για τα νέα στοιχεία και τονίζουν ότι το ενδιαφέρον τους παραμένει στα θύματα.

Με πληροφορίες από PEOPLE

