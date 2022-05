«Η Ρωσία θα βρει άλλους εισαγωγείς»: Πρώτη αντίδραση της ρωσικής πλευράς στις νέες κυρώσεις της Ε.Ε.

Η πρώτη αντίδραση της Ρωσίας στο έκτο πακέτο κυρώσεων που αποφασίστηκε κατά τη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής έρχεται από πλευράς του Ρώσου μόνιμου αντιπρόσωπου σε διεθνείς οργανισμούς στη Βιέννη.

Ο Μιχαήλ Ουλιάνοφ, σχολίασε το έκτο πακέτο μέτρων, μέσω Twitter. Αναδημοσίευσε ανάρτηση της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, με την οποία χαιρέτιζε τη συμφωνία στη Σύνοδο.

«Χαιρετίζω τη συμφωνία για κυρώσεις στο ρωσικό πετρέλαιο. Αυτό θα μειώσει κατά περίπου 90% τις εισαγωγές πετρελαίου από τη Ρωσία στην Ε.Ε. έως το τέλος του έτους» έγραψε η πρόεδρος της Κομισιόν.

«Όπως, σωστά, είπε χθες, η Ρωσία θα βρει άλλους εισαγωγείς» σχολίασε ο Ρώσος αξιωματούχος, αναφερόμενος σε δήλωση που είχε κάνει η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Αξίζει να σημειωθεί ότι τώρα διαψεύδει τη χθεσινή της δήλωση. Η πολύ γρήγορη αλλαγή νοοτροπίας δείχνει ότι η Ε.Ε. δεν είναι σε καλή κατάσταση» εκτίμησε ο Ουλιάνοφ.

As she rightly said yesterday, #Russia will find other importers. Noteworthy that now she contradicts her own yesterday’s statement. Very quick change of the mindset indicates that the #EU is not in a good shape. https://t.co/MEtjlphv2U