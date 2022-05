«Λευκός καπνός» στη Σύνοδο Κορυφής για το εμπάργκο στο ρωσικό πετρέλαιο: Τα συμπεράσματα και η εξαίρεση

Λευκός καπνός στη συνεδρίαση της Συνόδου Κορυφής για την επιβολή εμπάργκο στο ρωσικό πετρέλαιο, όπως προέβλεπε η έκτη δέσμη κυρώσεων κατά της Ρωσίας.

Οι 27 συνεδρίασαν με ατζέντα που αφορούσε, επί το πλείστον, στον πόλεμο στην Ουκρανία με τελικό στόχο να βρεθεί λύση στις αντιρρήσεις αναφορικά με το εμπάργκο αλλά και να κινηθούν οι διαδικασίες στήριξης της χώρας.

Tonight #EUCO agreed a sixth package of sanctions.



It will allow a ban on oil imports from #Russia.



The sanctions will immediately impact 75% of Russian oil imports. And by the end of the year, 90% of the Russian oil imported in Europe will be banned. pic.twitter.com/uVoVI519v8