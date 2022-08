Η Ρωσία κατηγορεί επισήμως την Ουκρανία για τη βομβιστική επίθεση που σκότωσε την Ντάρια Ντούγκινα

Η Ρωσική Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας (FSB) κατηγόρησε τις ουκρανικές ειδικές υπηρεσίες για την τοποθέτηση βόμβας στο όχημα του υπερεθνιστική Αλεξάντερ Ντούγκιν. Η έκρηξή της είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η κόρη του, Ντάρια Ντούγκινα, η οποία χρησιμοποιούσε το αυτοκίνητο.

Το Κιέβο έχει αρνηθεί οποιαδήποτε σχέση με την επίθεση που σκότωσε τη Ντούγκινα στα περίχωρα της Μόσχας το βράδυ του Σαββάτου.

Ρώσοι ερευνητές ισχυρίζονται πως η δολοφονία είχε σχεδιαστεί και εκτελεστεί από τις ειδικές υπηρεσίες της γείτονος χώρας.

Σύμφωνα με τους Ρώσους, η επίθεση εξαπολύθηκε από έναν Ουκρανό πολίτη ο οποίος έχει φτάσει στη Ρωσία από τον Ιούλιο. Είχε μισθώσει ένα διαμέρισμα στην ίδια πολυκατοικία με το θύμα.

Ο ύποπτος, είχε δώσει το «παρών» σε μία εκδήλωση το βράδυ του Σαββάτου, στην οποία παραβρέθηκαν και πατέρας και κόρη, πριν ενεργοποιήσει τη βόμβα στο όχημα, ανέφερε η FSB, σε σχετική ανακοίνωση.

Σημείωσε, τέλος, πως στη συνέχεια το έσκασε από τη Ρωσία στην Εσθονία.

Νωρίτερα σήμερα, το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Tass, επικαλούμενο αξιωματούχο της ρωσικής υπηρεσίας επιβολής του νόμου, μετέδωσε ότι η βόμβα στο αυτοκίνητο που σκότωσε την Ντούγκινα ενεργοποιήθηκε από απόσταση.

Πηγές από το περιβάλλον της οικογένειας έχουν τονίσει από χθες πως ο στόχος της βόμβας δεν ήταν η Ντάρια, αλλά ο πατέρας της, ο οποίος ωστόσο δεν ήταν εντός του οχήματος.

