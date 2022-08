Ρωσία: Νεκρή η κόρη του «μυαλού του Πούτιν»- Έκρηξη βόμβας στο αυτοκίνητο που οδηγούσε

Η κόρη του υπερεθνικιστή Αλεξάντερ Ντούγκιν- ο οποίος εκτιμάται ότι έχει ασκήσει ισχυρή επιρροή στον Βλαντιμίρ Πούτιν- σκοτώθηκε έπειτα από έκρηξη βόμβας στο αυτοκίνητο που οδηγούσε, στα περίχωρα της Μόσχας, σύμφωνα με πολλά ΜΜΕ.

Η Ντάρια Ντούγκινα, κόρη του πολιτικού σχολιαστή που αποκαλείται το «μυαλό του Πούτιν, σκοτώθηκε όταν το Toyota Land Cruiser που οδηγούσε διαλύθηκε έπειτα από ισχυρή έκρηξη, περίπου 20 χιλιόμετρα δυτικά της ρωσικής πρωτεύουσας, στις 21:30 το βράδυ του Σαββάτου (τοπική ώρα).

Η έκρηξη έγινε κοντά στο χωριό Μπόλσιγε Βιαζέμι, σύμφωνα με τις ρωσικές ιστοσελίδες Baza και 112 και το κρατικό Novaya Gazeta.

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι συντρίμμια σκορπίστηκαν σε όλο τον δρόμο, ενώ το αυτοκίνητο τυλίχθηκε σε φλόγες προτού πέσει σε φράχτη, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ανέφεραν ότι ένα άτομο επέβαινε στο αυτοκίνητο, που πέθανε στο σημείο.

BREAKING: Daughter of Aleksandr Dugin, who is often called "Putin's brain," killed in car explosion near Moscow pic.twitter.com/pSkBK8ENGO

Ο Αντρέι Κράσνοφ, φίλος της Ντούγκινα και επικεφαλής του κινήματος «Ρωσικός Ορίζοντας», επιβεβαίωσε τα δημοσιεύματα, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Tass. Συμπλήρωσε ότι στόχος της βόμβας θα μπορούσε να είναι ο πατέρας της.

«Αυτό ήταν το αυτοκίνητο του πατέρα της. Η Ντάρια οδηγούσε άλλο όχημα, αλλά πήρε το αυτοκίνητό του σήμερα, ενώ ο Αλεξάντερ έφυγε με άλλο τρόπο. Επέστρεψε, ήταν στον τόπο της τραγωδίας. Από ό,τι καταλαβαίνω, ο Αλεξάντερ ή ίσως και οι δυο τους ήταν στόχος», δήλωσε ο Κράσνοφ.

Το 112 ανέφερε επίσης ότι ο Ντούγκιν και η κόρη του ήταν σε εκδήλωση έξω από τη Μόσχα και επρόκειτο να επιστρέψουν μαζί, αλλά την τελευταία στιγμή εκείνος αποφάσισε να φύγουν ξεχωριστά. Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media φαίνεται να τον δείχνουν στο σημείο της τραγωδίας.

VIDEO: Footage from the scene of the bombing, with Aleksandr Dugin looking on in the foreground.pic.twitter.com/e2rA0Pa7C0