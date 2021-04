Η Ριάνα ινκόγκνιτο σε αντιρατσιστική διαμαρτυρία- Η αντίδραση διαδηλωτή όταν του αποκάλυψε ποια είναι

Η Ριάνα βγήκε στους δρόμους και μετείχε «ινκόγκνιτο» σε διαδήλωση κατά της βίας εναντίον ατόμων ασιατικής καταγωγής.

Η σταρ μετείχε σε διαμαρτυρία που έγινε πριν από λίγες ημέρες στη Νέα Υόρκη, μία από τις πολλές διαδηλώσεις που οργανώνονται το τελευταίο διάστημα στις ΗΠΑ, έπειτα από τη ραγδαία αύξηση των ρατσιστικών επιθέσεων εναντίον ατόμων ασιατικής καταγωγής.

Φορώντας καπέλο, γυαλιά ηλίου και μάσκα, ήταν αδύνατον να καταλάβει κανείς πως αυτή η γυναίκα που μετείχε στην πορεία ήταν η Ριάνα. Εύλογη λοιπόν η αντίδραση ενός διαδηλωτή, όταν του αποκάλυψε την ταυτότητά της.

Η βοηθός της 33χρονης, Τίνα Τρούονγκ, δημοσίευσε στα social media ένα βίντεο στο οποίο η Ριάνα έγραψε το όνομα του λογαριασμού της στο Instagram στο κινητό ενός διαδηλωτή.

Έκπληκτος ο άνδρας διαπίστωσε πως αυτός ήταν ο λογαριασμός της Ριάνα με τους σχεδόν 94 εκατομμύρια followers. «Εσύ είσαι;», τη ρώτησε κοιτάζοντας μια τη γυναίκα δίπλα του και μια την οθόνη του κινητού του.

.@rihanna gave her Instagram handle to protestors (who didn’t recognize her) at the #StopAsianHate march in NYC. 🤍 #StopAAPIHate pic.twitter.com/hPxoolmfTD