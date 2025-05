Η πτώση του Τζο Μπάιντεν: Πώς η ομάδα του συγκάλυψε την παρακμή του

Μια νέα αποκαλυπτική καταγραφή των γεγονότων που οδήγησαν στην κατάρρευση της προεκλογικής καμπάνιας του Τζο Μπάιντεν για τις εκλογές του 2024 φέρνει στο φως το βιβλίο «Original Sin» των Τζέικ Τάπερ και Άλεξ Τόμπσον.

Μέσα από δεκάδες συνεντεύξεις και μαρτυρίες, οι δύο δημοσιογράφοι περιγράφουν πώς η επιμονή του Αμερικανού προέδρου να διεκδικήσει δεύτερη θητεία, παρά τα σοβαρά σωματικά και νοητικά του προβλήματα, εξελίχθηκε σε μια εσωκομματική κρίση με πολιτικές και ηθικές προεκτάσεις.

Το ρεπορτάζ φωτίζει για πρώτη φορά λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας του Μπάιντεν, τον στενό κύκλο των συνεργατών του, τις εσωτερικές πιέσεις στους Δημοκρατικούς και τις καθοριστικές στιγμές που οδήγησαν στην αποχώρησή του από την κούρσα, λίγους μήνες πριν τις εκλογές.

Παρά τα εμφανή σημάδια κόπωσης και ηλικιακής φθοράς, η πραγματική κατάσταση της υγείας του Τζο Μπάιντεν παρέμενε εν πολλοίς άγνωστη στην αρχή του 2024. Σύμφωνα με νέα αποκαλυπτικά στοιχεία, στο εσωτερικό της προεδρικής ομάδας υπήρχαν ήδη σοβαρές ανησυχίες ότι, αν συνέχιζε με τον ίδιο ρυθμό ή αν είχε άλλη μια άσχημη πτώση, θα χρειαζόταν αναπηρικό αμαξίδιο μέσα στη δεύτερη θητεία του.

Όπως περιγράφεται στο βιβλίο Original Sin, των δημοσιογράφων Τζέικ Τάπερ και Άλεξ Τόμπσον, υπήρξαν συζητήσεις μεταξύ συμβούλων του Μπάιντεν για την πιθανότητα να μην μπορεί να σταθεί όρθιος μέχρι το τέλος της θητείας του. Ο εκφυλισμός της σπονδυλικής του στήλης ήταν τέτοιος, που η προοπτική του αμαξιδίου έπαψε να θεωρείται υποθετική.

Κανένα από αυτά δεν αναφέρθηκε δημόσια. Η ετήσια ιατρική έκθεση περιορίστηκε σε φράσεις όπως «μέτρια έως σοβαρή αρθρίτιδα» και «ελαφρώς περιορισμένο εύρος κίνησης». Το κοινό διαβεβαιώθηκε ότι ο πρόεδρος είναι απολύτως λειτουργικός.

Η αποκάλυψη αυτή είναι μία μόνο από τις πολλές που περιλαμβάνει το Original Sin, το οποίο περιγράφει, όπως λένε οι συγγραφείς, την «παράλογη» προσπάθεια να παρουσιαστεί ο 81χρονος Μπάιντεν ως ικανός να διαχειριστεί ξανά το αξίωμα, μέχρι την ηλικία των 86.

Ακόμη πιο κραυγαλέα, σύμφωνα με το βιβλίο, ήταν η απουσία κάθε γνωστικής αξιολόγησης. Παρότι οι γκάφες και τα κενά μνήμης πλήθαιναν, δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ επίσημο τεστ. «Δίνει τεστ κάθε μέρα», ήταν η αμήχανη απάντηση της εκπροσώπου Τύπου Καρίν Ζαν-Πιερ, όταν ρωτήθηκε γιατί δεν υποβλήθηκε σε αξιολόγηση.

Εκείνη την περίοδο, κανένας σημαντικός εσωκομματικός αντίπαλος δεν τόλμησε να τον αμφισβητήσει ανοιχτά, από σεβασμό ή άγνοια. Η πρόσβαση στον πρόεδρο είχε περιοριστεί δραστικά. Όσοι γνώριζαν τι πραγματικά συνέβαινε, ανήκαν σε έναν στενό πυρήνα συνεργατών και συγγενών, που εντός του κόμματος αποκαλούνταν μεταξύ σοβαρού και αστείου «Πολιτμπιρό».

Κατά τους συγγραφείς, αυτό που ξεκίνησε ως προσπάθεια ελέγχου της εικόνας του προέδρου κατέληξε σταδιακά σε συγκάλυψη. Και το αποτέλεσμα ήταν τραγικό: μια απογοητευτική εμφάνιση στο τηλεοπτικό ντιμπέιτ, ένας εξευτελιστικός αγώνας για να παραμείνει στην κούρσα, και τελικά η παράδοση της σκυτάλης στην Καμάλα Χάρις, η οποία δεν κατάφερε να ανακόψει την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Πολλοί ανώτατοι αξιωματούχοι του Δημοκρατικού Κόμματος, πιστεύοντας ότι έπρατταν το σωστό για τη χώρα και την παράταξή τους στην προσπάθεια να αποτραπεί η επιστροφή του Τραμπ, κράτησαν το στόμα τους κλειστό. Μέχρι τώρα.

«Ξέραμε ότι θα βρίσκαμε πράγματα. Δεν φανταζόμασταν όμως πόσα», λέει ο Τζέικ Τάπερ, σε συνέντευξή του στην Ουάσιγκτον με αφορμή την έκδοση του βιβλίου. «Το πόσοι άνθρωποι δεν ήθελαν να μας μιλήσουν ή να είναι ειλικρινείς μαζί μας πριν τις εκλογές και μετά άλλαξαν στάση, ήταν πραγματικά σοκαριστικό. Άτομα που επί μήνες επαναλάμβαναν ‘είναι μια χαρά, είναι μια χαρά’, μετά την ήττα παραδέχτηκαν τελικά την αλήθεια».

Το πολιτικό κεφάλαιο του Μπάιντεν, που είχε χτιστεί πάνω σε δεκαετίες δημόσιας παρουσίας ως ένας σχετικά ειλικρινής, «κανονικός» άνθρωπος, είχε παίξει καθοριστικό ρόλο στην εκλογή του το 2020. Σε μια εποχή που χαρακτηρίστηκε από την αστάθεια που προκάλεσε η πανδημία, πολλοί ψηφοφόροι είδαν στο πρόσωπό του μια σταθερή εναλλακτική απέναντι στον απρόβλεπτο Τραμπ. Η πορεία της προεδρίας του, ωστόσο, οδήγησε πολλούς στο να νιώσουν προδομένοι.

Κατά την προεκλογική του εκστρατεία το 2020, ο Μπάιντεν είχε δηλώσει: «Βλέπω τον εαυτό μου σαν μια γέφυρα». Πολλοί τότε το ερμήνευσαν ως πρόθεση να περιοριστεί σε μία θητεία, να αποκαταστήσει μια στοιχειώδη κανονικότητα και να παραδώσει τη σκυτάλη στη νεότερη γενιά. Αντί γι’ αυτό, τον Απρίλιο του 2023 ανακοίνωσε ότι θα διεκδικήσει και δεύτερη θητεία. Ήταν πλέον πεπεισμένος ότι μόνο αυτός μπορούσε να σταματήσει τον Τραμπ. Όταν αποσύρθηκε, είχε αφήσει μόλις 107 ημέρες στην Καμάλα Χάρις για να πείσει τους ψηφοφόρους.

Ο τίτλος του βιβλίου, Original Sin (Προπατορικό Αμάρτημα), προέκυψε από συζητήσεις που είχε ο Τάπερ με Δημοκρατικούς αξιωματούχους μετά την ήττα. «Μερικοί είπαν ότι το προπατορικό αμάρτημα ήταν η απόφαση του Μπάιντεν να ξανακατέβει στις εκλογές», εξηγεί. «Θα μπορούσαμε να το πούμε απλώς Κακή Απόφαση, αλλά ήταν κάτι πιο βαθύ. Δεν ήταν απλώς λάθος, ήταν ένα ανθρώπινο ελάττωμα, που έφερε μια αλυσίδα από άλλες καταστροφές».

Ένας από τους πιο αιχμηρούς σχολιαστές στο βιβλίο είναι ο Ντέιβιντ Πλόουφ, πρώην σύμβουλος του Μπαράκ Ομπάμα, που ανέλαβε να συντονίσει την καμπάνια της Χάρις. «Ο Μπάιντεν μας κατέστρεψε», είπε στους συγγραφείς. Η Χάρις, κατά τον Πλόουφ, ήταν «καλή στρατιώτης», αλλά το χρονοδιάγραμμα ήταν εφιαλτικό και η ήττα ήταν αποκλειστικά δική του ευθύνη. «Μας ****** εντελώς», ήταν η ωμή του διατύπωση.

Η απόφαση του Μπάιντεν να διεκδικήσει δεύτερη θητεία δεν ήταν μόνο πολιτική. Συνδέθηκε βαθιά με την προσωπική του ιστορία, μια ζωή γεμάτη τραγωδίες, αποτυχίες και επιστροφές από το χείλος του γκρεμού. Ο ίδιος έβλεπε την προεδρία ως τη δικαίωση μιας πορείας κατά την οποία είχε αντέξει τα πάντα: ένα πρόβλημα τραυλισμού στην παιδική ηλικία, τον θάνατο της πρώτης του συζύγου και της μικρής του κόρης σε τροχαίο το 1972, δύο επικίνδυνα ανευρύσματα το 1988, την απώλεια του γιου του Μπο το 2015 από καρκίνο στον εγκέφαλο, και δύο αποτυχημένες υποψηφιότητες για την προεδρία το 1988 και το 2008.

Κεντρικό στοιχείο αυτής της ταυτότητας ήταν η ιδέα του «άνθρωπου που δεν τα παρατάει ποτέ». Στο πρώτο του αυτοβιογραφικό βιβλίο, Promises to Keep, είχε γράψει: «Σήκω πάνω! Για μένα αυτό είναι ο κανόνας της ζωής, η θεμελιώδης αρχή: να σηκώνεσαι όταν πέφτεις. Η τέχνη της ζωής είναι απλά να σηκώνεσαι ξανά». Το σύνθημα αυτό, όμως, που είχε κάποτε εμπνεύσει, άρχισε πλέον να εκλαμβάνεται ως ένδειξη άρνησης της πραγματικότητας.

Η πεποίθησή του ότι μπορούσε και έπρεπε να συνεχίσει, μετατράπηκε σε πείσμα. Και γύρω του είχε μαζευτεί ένας στενός κύκλος ανθρώπων που ενίσχυαν αυτή την αίσθηση. Κορυφαίοι ανάμεσά τους ήταν οι παλιοί συνεργάτες του Μάικ Ντόνιλον και Στιβ Ρισετί. Ο Ντόνιλον, Ιρλανδοαμερικανός καθολικός όπως και ο Μπάιντεν, ήταν δίπλα του από το 1981 και είχε διαμορφώσει την καμπάνια του 2020 με το σύνθημα «μάχη για την ψυχή του έθνους». Ο Ρισετί, διάδοχός του στο επιτελείο της αντιπροέδρου και πρόεδρος της καμπάνιας του 2020, είχε εξίσου βαθιά εμπλοκή.

Top Biden adviser Mike Donilon on the post-debate fallout last year:



“lots of people have terrible debates…usually, the party doesn’t lose its mind and that’s what happened here. It melted down.”



Adds that he thought pushing Biden out was “insane” pic.twitter.com/6aIczriLKt