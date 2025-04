Το παρασκήνιο της παραίτησης Μπάιντεν: Το μεγάλο λάθος του μετά το καταστροφικό debate

Βιβλίο που θα κυκλοφορήσει την επόμενη εβδομάδα αποκαλύπτει πώς ο Τζο Μπάιντεν έχασε την ευκαιρία να παραμείνει στην κούρσα των αμερικανικών εκλογών μετά το καταστροφικό debate απέναντι στο Ντόναλντ Τραμπ.

Συγκεκριμένα στον απόηχο του καταστροφικού debate εναντίον του Ντόναλντ Τραμπ, το οποίο τελικά έβαλε τέλος στην πολιτική του καριέρα, ο Τζο Μπάιντεν παρέλειψε μια συνάντηση στον Λευκό Οίκο με την ομάδα των Προοδευτικών του Κογκρέσου, προτιμώντας μια φωτογράφιση στο Καμπ Ντέιβιντ με τη φωτογράφο μόδας Άνι Λίμποβιτς, όπως αναφέρει ένα νέο βιβλίο.

«Πρέπει να το ακυρώσεις», είπε ο Ρον Κλάιν, πρώην προσωπάρχης του Μπάιντεν και επικεφαλής της προετοιμασίας για το debate, στον πρόεδρο, καθώς υποστήριζε την εξασφάλιση της υποστήριξης της ομάδας ισχυρών προοδευτικών πολιτικών, η οποία ίσως ήταν κλειδί για την παραμονή του ως υποψηφίου των Δημοκρατικών. «Πρέπει να μείνεις στην Ουάσινγκτον. Πρέπει να έχεις ένα επιθετικό σχέδιο για να πολεμήσεις και να συσπειρώσεις τις δυνάμεις».

Όπως περιέγραψε ο Κλάιν στον Κρις Γουίπλ, τον συγγραφέα ενός νέου βιβλίου για την καμπάνια του 2024, ο Μπάιντεν «φάνηκε να υποχωρεί. "Εντάξει", είπε».

«Αλλά η αποφασιστικότητα του προέδρου δεν κράτησε πολύ», συνέχιζε το βιβλίο. «Εκείνο το Σαββατοκύριακο, ο Μπάιντεν και η οικογένειά του ήταν στο Καμπ Ντέιβιντ και φωτογραφίζονταν» από τη Λίμποβιτς.

Ο πρόεδρος μίλησε με τους Δημοκρατικούς μέσω Zoom, γράφει ο Γουίπλ, μόνο για να τους επιπλήξει για τη στάση τους απέναντι στο Ισραήλ και να ισχυριστεί ότι είχε ισχυρότερα προοδευτικά διαπιστευτήρια από αυτούς.

Το βιβλίο του Γουίπλ, «Uncharted: How Trump Beat Biden, Harris, and the Odds in the Wildest Campaign in History» (Αχαρτογράφητος: Πώς ο Τραμπ νίκησε τον Μπάιντεν, τη Χάρις και τις Πιθανότητες στην πιο Άγρια Εκστρατεία της Ιστορίας), θα εκδοθεί την επόμενη εβδομάδα. και η εφημερίδα The Guardian εξασφάλισε ένα αντίγραφο.

Ο Κλάιν ήταν προσωπάρχης του Λευκού Οίκου από το 2021 έως το 2023. Έγινε επικεφαλής νομικός σύμβουλος στην Airbnb, αλλά επέστρεψε στο πλευρό του Μπάιντεν τον περασμένο Ιούνιο για να τον προετοιμάσει για το debate με τον Τραμπ. Η ανησυχία για την καταλληλότητα του ογδοντάχρονου προέδρου για τη θέση ήταν ένα χαρακτηριστικό της θητείας του Μπάιντεν στον Λευκό Οίκο. Όπως ανέφερε ο Guardian, ο Κλάιν είπε στον Γουίπλ ότι οι προετοιμασίες για το debate τον άφησαν ανήσυχο για τη σωματική και πνευματική φθορά του Μπάιντεν. Αλλά ο Κλάιν είπε στον Γουίπλ: «Αυτό αφορούσε κάτι άλλο πέρα από την ηλικία του. Ήταν μια μάχη για την εξουσία στο κόμμα μας». Σύμφωνα με τον Κλάιν, οι χορηγοί των Δημοκρατικών είχαν «κουραστεί» με τον Μπάιντεν λόγω των δεσμών του με τα εργατικά συνδικάτα και ήθελαν έναν ηγέτη πιο προσανατολισμένο στις επιχειρήσεις.

Οι φωνές δυνάμωσαν μετά το debate στο οποίο ο Μπάιντεν εμφανίστηκε σε σύγχυση. Σύμφωνα με τον Γουίπλ, ο Κλάιν τηλεφώνησε στον Μπάιντεν την επόμενη μέρα, 28 Ιουνίου, και είπε: «Κοίτα, αιμορραγούμε άσχημα. Πρέπει να φέρουμε την προοδευτική ομάδα στον Λευκό Οίκο αυτό το Σαββατοκύριακο. Και πρέπει να συμφωνήσεις μαζί τους σε μια ατζέντα για μια δεύτερη θητεία, και θα σε υποστηρίξουν. Έτσι μπορείς να βγεις εκεί έξω με εκατό μέλη του Κογκρέσου να λένε, "Πρέπει να μείνεις στην κούρσα"».

Ο Μπάιντεν δεν πείστηκε: «Λοιπόν, υποτίθεται ότι θα πάω στο Καμπ Ντέιβιντ αυτό το Σαββατοκύριακο για μια φωτογράφιση με την οικογένειά μου».

Ο Κλάιν επέμεινε και ο Μπάιντεν φάνηκε να υποχωρεί, γράφει ο Γουίπλ. Αλλά ο πρόεδρος έφυγε ούτως ή άλλως από την Ουάσινγκτον, για να μείνει με μέλη της οικογένειάς του που, σύμφωνα με πολλές αναφορές, τον προέτρεπαν να μην εγκαταλείψει την κούρσα.

«Ο Κλάιν ήταν θυμωμένος», αναφέρει ο Γουίπλ. «Τηλεφώνησε στον Τζεφ Ζάιεντς, τον διάδοχό του ως προσωπάρχη του Λευκού Οίκου. Ο πρόεδρος έπρεπε να συσπειρώσει τους προοδευτικούς το συντομότερο δυνατόν, του είπε ο Κλάιν. Αλλά ο Ζάιεντς δεν συμμεριζόταν την ανησυχία του. "Κοίτα, έχουμε ένα σχέδιο", είπε στον Κλάιν. "Έχουμε ένα πρόγραμμα. Θα τηρήσουμε το πρόγραμμα"».

Μπάιντεν: Η αποτυχημένη συνεδρίαση μέσω Zoom

Ο Ζάιεντς και η ομάδα του προσπαθούσαν να συσπειρώσουν την υποστήριξη για τον Μπάιντεν από τους Δημοκρατικούς στο Κογκρέσο, αλλά ο Κλάιν «αισθανόταν ότι χρειαζόταν πιο δραστικά μέτρα». Οργανώθηκε μια κλήση Zoom με τους προοδευτικούς. Αποδείχθηκε «φιάσκο», με τον Μπάιντεν να «επιπλήττει» μέλη του Κογκρέσου υπό την ηγεσία της Πραμίλα Τζαγιαπάλ από την πολιτεία της Ουάσινγκτον, λέγοντας: «Το μόνο για το οποίο θέλετε να μιλάτε είναι η Γάζα. Τι θα θέλατε να κάνω; Ήμουν προοδευτικός πριν καν μπουν κάποιοι από εσάς στο Κογκρέσο».

Η Τζαγιαπάλ τηλεφώνησε στον Κλάιν. Ο Κλάιν τηλεφώνησε στον Ζάιεντς. Ο Ζάιεντς μετέθεσε την ευθύνη σε έναν άλλο βοηθό του Μπάιντεν, τον Στιβ Ρικέτι, «τον λιγότερο αγαπητό αξιωματούχο του Λευκού Οίκου για τους προοδευτικούς». Ο Κλάιν είπε στον Ζάιεντς: «Τζεφ, αυτό είναι ζήτημα ζωής ή θανάτου για αυτή την προεδρία αυτό το Σαββατοκύριακο». Ο Ζάιεντς αντέδρασε. Ο Κλάιν ήταν πεπεισμένος ότι οι βοηθοί του Μπάιντεν δεν είχαν «στρατηγική για να σώσουν την προεδρία του». Η μάχη για να εξαναγκαστεί ο Μπάιντεν σε αποχώρηση συνεχίστηκε. Στις 21 Ιουλίου, ο πρόεδρος υπέκυψε στην πίεση και παραιτήθηκε. Ο Κλάιν είπε στον Ζάιεντς: «Τζεφ, κρίμα. Νομίζω ότι είναι λάθος. Νομίζω ότι αυτή ήταν μια τραγωδία που θα μπορούσε να αποφευχθεί».

Η αντιπρόεδρος του Μπάιντεν, Κάμαλα Χάρις κατάφερε να πάρει το χρίσμα και στη συνέχεια έδωσε μια μάχη 100 ημερών που κατέληξε σε ήττα από τον Τραμπ.

Παρά την προσωπική του εμπειρία με τις δυσκολίες του Μπάιντεν, και την αποτυχία του να πείσει τον πρόεδρο να κάνει μια απλή πολιτική δουλειά αντί να παρευρεθεί σε μια λαμπερή φωτογράφιση, ο Κλάιν εξακολουθούσε να πιστεύει ότι ο Μπάιντεν θα μπορούσε να είχε κερδίσει μια δεύτερη θητεία.

