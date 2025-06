Η Ουκρανία αναφέρει ότι χτύπησε τη γέφυρα που συνδέει τη Ρωσία με την Κριμαία

Η Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU), δήλωσε σήμερα, Τρίτη ότι έπληξε τη γέφυρα που συνδέει τη Ρωσία με την Κριμαία, με εκρηκτικά που είχαν τοποθετηθεί κάτω από το νερό.

«Η Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας πραγματοποίησε μια νέα, μοναδική ειδική επιχείρηση και έπληξε τη Γέφυρα της Κριμαίας για τρίτη φορά – αυτή τη φορά υποβρυχίως!» έγραψε η SBU στο Telegram.

Η σημερινή επιχείρηση έγινε μετά από μια τολμηρή επίθεση της SBU με αεροπλάνα σε ρωσικά στρατιωτικά βομβαρδιστικά που μπορούν να μεταφέρουν πυρηνικά όπλα.

Η SBU είπε ότι οι πράκτορές της είχαν τοποθετήσει νάρκες κάτω από την οδική και σιδηροδρομική Γέφυρα της Κριμαίας, γνωστής και ως Γέφυρα του Κερτς, και ότι η πρώτη έκρηξη έγινε στις 4:44 το πρωί της Τρίτης. Πρόσθεσε ότι ολόκληρη η επιχείρηση προετοιμαζόταν για αρκετούς μήνες.

Η υπηρεσία ανέφερε ότι χρησιμοποιήθηκαν 1.100 κιλά εκρηκτικών, τα οποία «προκάλεσαν σοβαρές ζημιές» στους υποβρύχιους πυλώνες που στηρίζουν τη γέφυρα.

