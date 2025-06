Επιχείρηση «Ιστός Αράχνης»: Πώς τα ουκρανικά drones έφτασαν απαρατήρητα δίπλα στα ρωσικά βομβαρδιστικά

Νέες πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο στήθηκε η πρόσφατη ουκρανική επίθεση κατά ρωσικών στρατιωτικών αεροδρομίων έρχονται στο φως, με ουκρανικές και δυτικές πηγές να περιγράφουν μια επιχείρηση που οργανώθηκε σε βάθος χρόνου, με drones που είχαν μεταφερθεί κρυφά στο εσωτερικό της Ρωσίας.

Σύμφωνα με το Sky News και το BBC, η επιχείρηση με την κωδική ονομασία Spiderweb (Ιστός αράχνης) σχεδιάστηκε από την Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU) και παρακολουθήθηκε προσωπικά από τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Πηγές της SBU υποστηρίζουν ότι η προετοιμασία είχε ξεκινήσει περισσότερο από 18 μήνες πριν την εκτέλεση.

Στην πράξη, τα drones μεταφέρθηκαν λαθραία στη Ρωσία σε ξεχωριστές φάσεις και φυλάχτηκαν μέσα σε ξύλινες κατασκευές που είχαν τοποθετηθεί πάνω σε φορτηγά. Οι κατασκευές σχεδιάστηκαν έτσι ώστε να περνούν απαρατήρητες.

Τη μέρα της επίθεσης, τα φορτηγά μετακινήθηκαν κοντά σε ρωσικές βάσεις. Οι οροφές των κατασκευών άνοιξαν με τηλεχειρισμό, επιτρέποντας την απογείωση των drones σχεδόν δίπλα στους στόχους. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να παρακαμφθούν πλήρως τα αντιαεροπορικά συστήματα μεγάλης εμβέλειας που διαθέτει η Ρωσία.

Σύμφωνα με την Ukrainska Pravda, το μεγαλύτερο μέρος του επιχειρησιακού σκέλους είχε ολοκληρωθεί και οι συμμετέχοντες είχαν ήδη αποχωρήσει από τη ρωσική επικράτεια πολύ πριν την εκτέλεση. «Οποιαδήποτε σύλληψη στη Ρωσία θα είναι καθαρά για το θεαθήναι», ανέφερε πηγή στο Sky News.

Μεταξύ των στόχων περιλαμβάνονται Tu-95, Tu-22M3 και A-50, όλα αεροσκάφη που χρησιμοποιούνται τακτικά για επιθέσεις κατά της Ουκρανίας. Το Tu-95 έχει χρησιμοποιηθεί επανειλημμένα για εκτόξευση πυραύλων cruise τύπου Kh-101, ενώ το A-50 χρησιμοποιείται για την επιτήρηση και καθοδήγηση μαχητικών. Ορισμένα από τα αεροσκάφη πιθανόν να μην καταστράφηκαν πλήρως, αλλά παραμένουν εκτός επιχειρησιακής δράσης.

Η Ουκρανία εκτιμά το συνολικό κόστος των ζημιών σε πάνω από 2 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η επίθεση εκτελέστηκε ταυτόχρονα σε πέντε διαφορετικές ρωσικές περιφέρειες: Μούρμανσκ, Ιρκούτσκ, Ιβάνοβο, Ριαζάν και Αμούρ. Στην περιοχή Ιρκούτσκ, ο περιφερειάρχης Ίγκορ Κόμπζεφ επιβεβαίωσε ότι drone εκτοξεύτηκε από φορτηγό κοντά σε στρατιωτική μονάδα στο χωριό Sredny. Βίντεο από το σημείο δείχνει καπνούς και ήχο drone την ώρα της επίθεσης.

Ρωσικά μέσα μετέδωσαν εικόνες από καταστροφές και φωτιές σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε άλλες περιοχές, ενώ βίντεο στο Telegram φέρεται να δείχνει Ρώσους να προσπαθούν να σταματήσουν εκτοξεύσεις από φορτηγά.

Το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας παραδέχθηκε τις επιθέσεις, χαρακτηρίζοντάς τες «τρομοκρατικές», και ανέφερε ότι «αρκετά κομμάτια αεροπορικού εξοπλισμού πήραν φωτιά». Υποστήριξε παράλληλα ότι «όλα τα drones καταρρίφθηκαν».

Το ίδιο βράδυ καταγράφηκαν εκρήξεις σε δύο σιδηροδρομικές γέφυρες, στις περιοχές Κουρσκ και Μπριάνσκ. Στην πρώτη περίπτωση εκτροχιάστηκε επιβατικό τρένο με τουλάχιστον επτά νεκρούς, ενώ στη δεύτερη καταστράφηκε γέφυρα και τραυματίστηκε οδηγός εμπορικής αμαξοστοιχίας. Και οι δύο περιοχές βρίσκονται κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία.

Ο κυβερνήτης της Μούρμανσκ, Αντρέι Τσίμπις, δήλωσε επίσης ότι εχθρικά drones έπληξαν την περιφέρειά του, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

