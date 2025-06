BBC: Γιατί η επιχείρηση «Ιστός Αράχνης» της Ουκρανίας είναι ένα μήνυμα και προς τη Δύση

Είναι δύσκολο να περιγράψει κανείς πόσο τολμηρή ή ευφυής ήταν η επίθεση με drones της Ουκρανίας στη ρωσική αεροπορία, αναφέρει σε σχετικό άρθρο του, το BBC.

Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε αν οι ζημιές, ύψους 7 δισεκατομμυρίων δολαρίων, που λένε οι Ουκρανοί είναι αλήθεια, όμως είναι σαφές ότι η επιχείρηση «Ιστός Αράχνης» ήταν μια μεγάλη «προπαγανδιστική επιτυχία», σημείωνει χαρακτηριστικά το βρετανικό μέσο.

Οι Ουκρανοί τη συγκρίνουν με άλλες μεγάλες επιτυχίες τους, όπως όταν βύθισαν το «Moskva», τη ναυαρχίδα του ρωσικού στόλου της Μαύρης Θάλασσας ή όταν έκαναν ζημιές στη γέφυρα του Κερτς και στο λιμάνι της Σεβαστούπολης.

Από όσα έχει αποκαλύψει η ουκρανική στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών, αυτή η επίθεση ήταν η πιο σύνθετη μέχρι τώρα. Για να συμβεί, χρειάστηκαν 18 μήνες προετοιμασίας. Πολλά μικρά drones μπήκαν κρυφά στη Ρωσία, φυλάχτηκαν μέσα σε φορτηγά, ταξίδεψαν σε τουλάχιστον τέσσερα διαφορετικά σημεία πολύ μακριά το ένα από το άλλο και μετά εστάλησαν από μακριά προς τις ρωσικές αεροπορικές βάσεις, εξηγεί στο άρθρο ο διπλωματικός ανταποκριτής του BBC στο Κίεβο, Πολ Άνταμς.

«Καμία επιχείρηση υπηρεσίας πληροφοριών στον κόσμο δεν έχει κάνει κάτι ανάλογο στο παρελθόν», δήλωσε ο αμυντικός αναλυτής Σέρχιι Κουζάν στην ουκρανική τηλεόραση.

«Αυτά τα στρατηγικά (ρωσικά) βομβαρδιστικά είναι ικανά να εξαπολύουν πλήγματα μεγάλης εμβέλειας εναντίον μας. Υπάρχουν μόνο 120 και εμείς χτυπήσαμε 40. Πρόκειται για απίστευτο αριθμό», πρόσθεσε.

Είναι δύσκολο να εκτιμηθεί η ζημιά, αν και, σύμφωνα με τον Ουκρανό στρατιωτικό blogger Ολεξάντρ Κοβαλένκο, ο αντίκτυπος είναι τεράστιος. «Η έκταση των ζημιών είναι τέτοια που το ρωσικό στρατιωτικο-βιομηχανικό σύμπλεγμα, στην παρούσα κατάσταση, είναι απίθανο να μπορέσει να τα αποκαταστήσει στο εγγύς μέλλον», έγραψε στο κανάλι του στο Telegram.

Τα εν λόγω στρατηγικά πυραυλοφόρα βομβαρδιστικά, Tu-95, Tu-22 και Tu-160, όπως υποστηρίζει ο Κοβαλένκο, δεν παράγονται πλέον. Η αποκατάστασή τους θα είναι δύσκολη, ενώ η αντικατάστασή τους ανέφικτη. Ιδιαίτερα αισθητή, σύμφωνα με τον ίδιο, θα είναι η απώλεια του υπερηχητικού Tu-160. «Σήμερα, οι Ρωσικές Αεροδιαστημικές Δυνάμεις έχασαν όχι μόνο δύο από τα πιο σπάνια αεροσκάφη τους, αλλά πραγματικά δύο μονόκερους στο κοπάδι», έγραψε.

Το μήνυμα στη Δύση

Πέρα από τη φυσική ζημιά, που μπορεί να είναι μικρότερη ή μεγαλύτερη από ό,τι εκτιμούν οι αναλυτές, η Επιχείρηση «Ιστός Αράχνης» στέλνει ένα ακόμα σημαντικό μήνυμα, όχι μόνο στη Ρωσία αλλά και στους δυτικούς συμμάχους της Ουκρανίας, επισημαίνει ο Άνταμς.

Στη συνέχεια παραθέτει τη συνομιλία ενός συναδέρφου του με έναν κυβερνητικό αξιωματούχο στο Κίεβο. Όπως λέει,ο αξιωματούχος ήταν απογοητευμένος. «Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι οι Αμερικανοί έχουν πείσει τον εαυτό τους πως έχουμε ήδη χάσει τον πόλεμο. Και από αυτή την υπόθεση προκύπτουν όλα τα υπόλοιπα», δήλωσε ο κυβερνητικός αξιωματούχος.

Ο Ουκρανός δημοσιογράφος, Ίλια Πονομαρένκο, έκανε μια ανάρτηση στο X, αναφερόμενος στο ίδιο θέμα με διαφορετικό τρόπο, περιγράφοντας τη διάσημη συνάντηση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τον Ντόναλντ Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο.

«Αυτό συμβαίνει όταν ένα περήφανο έθνος που δέχεται επίθεση δεν ακούει όλους εκείνους που λένε: 'Η Ουκρανία έχει μόνο έξι μήνες ζωής'. 'Δεν έχετε καμία ελπίδα'. 'Παραδοθείτε για την ειρήνη, η Ρωσία δεν μπορεί να χάσει.'», έγραψε ο Πονομαρένκο.

Ακόμα πιο εύστοχο, λέει το BBC, ήταν ένα tweet από το τριμηνιαίο περιοδικό Business Ukraine, το οποίο διακήρυττε υπερήφανα: «Τελικά η Ουκρανία έχει κάποια χαρτιά. Σήμερα ο Ζελένσκι έπαιξε τον “ρήγα των drones”».

«Η Ουκρανία παραμένει αξιόμαχη»: Αυτό είναι, λοιπόν, καταλήγει το βρετανικό δίκτυο, το μήνυμα που κομίζει η ουκρανική αντιπροσωπεία στον νέο γύρο διαπραγματεύσεων με εκπροσώπους του Κρεμλίνου, στην Κωνσταντινούπολη.

Οι Αμερικανοί «αρχίζουν να συμπεριφέρονται σαν να είναι ο ρόλος τους να διαπραγματευτούν για λογαριασμό μας τούς ηπιότερους δυνατούς όρους παράδοσης», δήλωσε ο κυβερνητικός αξιωματούχος στον Σβιάτοσλαβ Κομένκο, συμπληρώνοντας με νόημα: «Και μετά προσβάλλονται όταν δεν τους ευχαριστούμε. Ασφαλώς και δεν τους ευχαριστούμε, διότι δεν θεωρούμε πως έχουμε ηττηθεί».

«Παρά την αργή, αδυσώπητη προέλαση της Ρωσίας στα πεδία μάχης του Ντονμπάς, η Ουκρανία διαμηνύει στη Ρωσία και την κυβέρνηση Τραμπ να μην απορρίπτουν τόσο εύκολα τις προοπτικές του Κιέβου», καταλήγει το BBC.