Η Μέγκαν Μαρκλ διαμαρτυρήθηκε επίσημα στο ITV για τον Πιρς Μόργκαν προτού παραιτηθεί ο συμπαρουσιαστής του Good Morning Britain, σύμφωνα με τους Times.

Η δούκισσα του Σάσεξ επικοινώνησε με το κανάλι μετά τα σχόλια του Μόργκαν για τη συνέντευξη στην Όπρα Γουίνφρεϊ, ο οποίος μεταξύ άλλων υποστήριξε ότι η Μαρκλ είπε ψέματα πως είχε αυτοκτονικές σκέψεις.

Η Μέγκαν Μαρκλ φέρεται να εξέφρασε ανησυχίες για το πώς τα σχόλια του παρουσιαστή μπορεί να επηρεάσουν εκείνους που προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τα δικά τους προβλήματα και όχι για τις επιθέσεις του σχετικά με την καταγγελία περί ρατσισμού που διατύπωσε το ζευγάρι σε βάρος της βασιλικής οικογένειας.

Το πρωί της Τετάρτης ο Μόργκαν επέμεινε στα σχόλιά του, περιγράφοντας τη συνέντευξη ως «λίβελο ανοησίας».

Ο Μόργκαν παραιτήθηκε από το Good Morning Britain το βράδυ της Τρίτης, απορρίπτοντας αίτημα της διοίκησης του ITV να ζητήσει συγγνώμη, ενώ προσπάθησε να περιγράψει τον εαυτό του ως έναν μάρτυρα της ελευθερίας της έκφρασης.

«Αν πρέπει να πέσω στο ξίφος μου επειδή εξέφρασα μια ειλικρινή γνώμη για την Μέγκαν Μαρκλ και αυτό τον λίβελο ανοησίας που ξεφούρνισε σε αυτή τη συνέντευξη, ας είναι», δήλωσε ο Μόργκαν και συμπλήρωσε:

«Πιστεύω στην ελευθερία της έκφρασης, πιστεύω στο δικαίωμα να επιτρέπεται να έχει κάποιος άποψη. Αν ο κόσμος θέλει να πιστέψει την Μέγκαν Μαρκλ, αυτό είναι απολύτως δικαίωμά τους. Δεν πιστεύω σχεδόν τίποτα που βγαίνει από το στόμα της και πιστεύω ότι η ζημιά που έκανε στη βρετανική μοναρχία και στη βασίλισσα, σε μια στιγμή που ο πρίγκιπας Φίλιππος είναι στο νοσοκομείο, είναι τεράστια και ειλικρινά αξιοκαταφρόνητη».

Ο Μόργκαν επέμεινε ότι η αποχώρησή του από το ITV ήταν «φιλική» και υπαινίχθηκε επικείμενη επιστροφή στην τηλεόραση. Το ITV δεν έχει ανακοινώσει ακόμη ποιος θα τον αντικαταστήσει στην εκπομπή.

Η αποχώρηση του Πιρς Μόργκαν ανακοινώθηκε από το ΙΤV το βράδυ της Τρίτης, όταν η Ofcom- η ρυθμιστική αρχή της Βρετανίας για την τηλεόραση- επιβεβαίωσε ότι κάνει έρευνα για την εκπομπή, για την παραβίαση των κανονισμών έπειτα από 41.000 παράπονα από τηλεθεατές.

Η Κάρολιν ΜακΚολ, διευθύνουσα σύμβουλος του ITV, αρνήθηκε να στηρίξει τον παρουσιαστή, λέγοντας ότι η ίδια προσωπικά πιστεύει τη δούκισσα του Σάσεξ. Ακολούθησε ανακοίνωση του καναλιού σύμφωνα με την οποία ο Μόργκαν «αποφάσισε ότι τώρα είναι η ώρα να αποχωρήσει από το Good Morning Britain» και πως το κανάλι αποδέχθηκε την απόφασή του.





Στην εκπομπή της Δευτέρας ο Μόργκαν είπε «δεν πιστεύω λέξη» από όσα είπε η Μέγκαν Μαρκλ στην Όπρα Γουίνφρεϊ. «Δεν θα την πίστευα ούτε αν μου διάβαζε ένα μετεωρολογικό δελτίο», ανέφερε χαρακτηριστικά. Οργανώσεις για την ψυχική υγεία εξέφρασαν ανησυχία για αυτά τα σχόλια.

Την Τρίτη- στην τελευταία του εμφάνιση στην εκπομπή- ο Μόργκαν αποχώρησε από το πλατό για λίγη ώρα, όταν ο παρουσιαστής του δελτίου καιρού, Άλεξ Μπέρεσφορντ τον επέκρινε για τα σχόλιά του για την Μαρκλ.

