Έφοδος του FBI στο σπίτι του Τζον Μπόλτον, πρώην συμβούλου του Τραμπ

«Κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου» ανέφερε ο διευθυντής του FBI σε ανάρτησή του στα social media

Τραμπ: Έρευνα του FBI στο σπίτι του πρώην συμβούλου και νυν επικριτή του, Τζον Μπόλτον
Φωτ. από την επιχείρηση του FBI / X
Το FBI πραγματοποιεί έρευνα στο σπίτι του πρώην συμβούλου του Ντόναλντ Τραμπ, Τζον Μπόλτον.

Ο Τζον Μπόλτον υπήρξε πρεσβευτής των ΗΠΑ στα Ηνωμένα Έθνη αλλά και σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας του Λευκού Οίκου, κατά την πρώτη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ.

Ωστόσο πλέον, έχει μετατραπεί σε σφοδρό επικριτή του Αμερικανού προέδρου, υποστηρίζοντας δημόσια πως ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ανίκανος για το αξίωμα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι πράκτορες ξεκίνησαν την έρευνα στις 07.00 το πρωί στο σπίτι του στο Μέριλαντ κατόπιν εντολής του διευθυντή του FBI, Κας Πατέλ. Μάλιστα ο τελευταίος σε ανάρτησή του στα social media, ανέφερε πως οι πράκτορες βρίσκονταν «σε αποστολή», χωρίς να διευκρινίζεται αν αναφερόταν στη συγκεκριμένη έρευνα.

«Κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου, οι πράκτορες του @FBI σε αποστολή», έγραψε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με το CNN, κάποιοι πράκτορες συνομίλησαν με άτομο στη βεράντα, ενώ άλλοι μπήκαν μέσα στο σπίτι. Ο ίδιος ο Τζον Μπόλτον, δήλωσε στο CNN ότι δεν είχε ενημερωθεί για την επιχείρηση, αλλά ούτε για τον λόγο αυτής.

