Εκτός του «Good Morning Britain» βρίσκεται πλέον, σύμφωνα με πληροφορίες ο οικοδεσπότης της εκπομπής, Πιρς Μόργκαν μετά τα σχόλιά του για την Μέγκαν Μαρκλ.

Η ITV ανακοίνωσε την απόφαση αφού το αρμόδιο ρυθμιστικό όργανο για την τηλεόραση, η Ofcom, είπε ότι διερευνά τα σχόλιά του μετά από 41.000 καταγγελίες.

Στο σόου της Δευτέρας, όπου είναι οικοδεσπότης τα τελευταία έξι χρόνια, ο Μόργκαν είπε ότι «δεν πίστευε ούτε μια λέξη», από όσα ανέφερε η δούκισσα του Σάσεξ στην πολυσυζητημένη συνέντευξη στην Όπρα Γουίνφρεϊ.

Ένας εκπρόσωπος του ITV δήλωσε πως «Μετά από συζητήσεις με το ITV, ο Πιρς Μόργκαν αποφάσισε ότι τώρα είναι η ώρα να φύγει από το Good Morning Britain. Η ITV έχει αποδεχτεί αυτήν την απόφαση και δεν έχει να προσθέσει τίποτα περισσότερο».

Η αποχώρησή του ακολούθησε μια σύγκρουση στον αέρα με τον παρουσιαστή του καιρού Alex Beresford, ο οποίος επέκρινε τον Μόργκαν νωρίτερα σήμερα κατά τη διάρκεια της εκπομπής με αποτέλεσμα ο οικοδεσπότης να αποχωρήσει από το πλατό. Επέστρεψε μετά από 10 λεπτά.

Επίσης την Τρίτη, η διευθύνων σύμβουλος του ITV Carolyn McCall είπε ότι «πιστεύει απολύτως αυτό που λέει η (δούκισσα), προσθέτοντας ότι το ITV είναι «απόλυτα αφοσιωμένο» σε ζητήματα ψυχικής υγείας.

So @alexberesfordTV defends Meghan on @gmb and criticises @piersmorgan for what he’d said about Meghan’s mental health.

Piers walks off the set.

Surely Piers knows if you give it, you gotta be able to take it?pic.twitter.com/gmoNjMxiQy