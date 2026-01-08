ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Τραμπ: Οργισμένος μετά το ψήφισμα για τον περιορισμό των στρατιωτικών εξουσιών του στη Βενεζουέλα

Ο Ντόναλντ Τραμπ, σε περίπτωση υπερψήφισης του σχεδίου στο Κογκρέσο, θα μπορούσε να ασκήσει βέτο

The LiFO team
The LiFO team
ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: EPA
0

Ρεπουμπλικανοί γερουσιαστές ένωσαν σήμερα τις δυνάμεις τους με Δημοκρατικούς συναδέλφους τους προκειμένου να προωθήσουν ένα σχέδιο ψηφίσματος που στοχεύει να περιορίσει τις στρατιωτικές εξουσίες του Ντόναλντ Τραμπ κατά της Βενεζουέλας, ένα πλήγμα για τον Αμερικανό πρόεδρο, ο οποίος καταφέρθηκε κατά αυτών των στελεχών.

Το αίτημα επί της διαδικασίας ψηφίστηκε με 52 ψήφους υπέρ, εκ των οποίων 5 Ρεπουμπλικανοί γερουσιαστές, και 47 κατά και το ίδιο κείμενο αναμένεται πλέον να υποβληθεί σε ψηφοφορία στη Γερουσία την επόμενη εβδομάδα.

Σε περίπτωση που υιοθετηθεί, θα κατατεθεί ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων, όπου η τύχη του είναι πιο αβέβαιη.

Ακόμα και στην περίπτωση υπερψήφισής του από τα δύο σώματα του Κογκρέσου, ο Ντόναλντ Τραμπ θα μπορούσε να ασκήσει ένα πιθανόν ανυπέρβλητο βέτο επί του κειμένου, το πεδίο εφαρμογής του οποίου παραμένει σε μεγάλο βαθμό συμβολικής σημασίας.

Πυρά Τραμπ για την ψήφιση του σχεδίου

Εν αναμονή, ο πρόεδρος των ΗΠΑ στράφηκε κατά της «ανοησίας» πέντε γερουσιαστών του Ρεπουμπλικανικού κόμματος, οι οποίοι σύμφωνα με τον ίδιο «δεν πρέπει πλέον ποτέ να εκλεγούν».

«Αυτή η ψήφος εμποδίζει σε μεγάλο βαθμό την εθνική άμυνα και ασφάλεια των ΗΠΑ», έγραψε στο μέσο του κοινωνικής δικτύωσης Truth Social, προσθέτοντας πως σύμφωνα με τον ίδιο το σχέδιο είναι «αντισυνταγματικό».

Το κείμενο στοχεύει «να διατάξει την απόσυρση των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ από εχθροπραξίες στο εσωτερικό της Βενεζουέλας ή κατά αυτής, τις οποίες δεν έχει εγκρίνει το Κογκρέσο».

Επομένως, ο Αμερικανός πρόεδρος δεν θα μπορεί να διεξάγει νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον της Βενεζουέλας χωρίς να έχει προηγηθεί ψηφοφορία στο κοινοβούλιο.

Η επιδρομή στη Βενεζουέλα

Κατά τη διάρκεια μιας θεαματικής επιδρομής το Σάββατο, ειδικές δυνάμεις των ΗΠΑ απήγαγαν τον πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο και τη σύζυγό του Σίλια Φλόρες στο Καράκας και τους μετέφεραν στη Νέα Υόρκη για να απαντήσουν στις κατηγορίες περί διακίνησης ναρκωτικών.

Έκτοτε, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ανοικτά πως οι ΗΠΑ θα «διοικήσουν» τη Βενεζουέλα και οι αμερικανικές εταιρείες θα ελέγχουν το πετρέλαιό της.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Λευκός Οίκος δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να στείλει εκ νέου στρατεύματα στο έδαφος της Βενεζουέλας.

«Αντί να ανταποκριθεί στις ανησυχίες των Αμερικανών για το κόστος διαβίωσης, ο πρόεδρος Τραμπ ξεκίνησε έναν πόλεμο με τη Βενεζουέλα», δήλωσε χθες ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Τιμ Κέιν, ένας εκ των συντακτών του ψηφίσματος, καταγγέλλοντας την έλλειψη ενημέρωσης εκ μέρους της διοίκησης Τραμπ προς το Κογκρέσο πριν από την επιχείρηση του Σαββάτου.

Για τον Ρεπουμπλικανό γερουσιαστή Ραντ Πολ, έναν άλλο συντάκτη του σχεδίου ψηφίσματος, ο σεβασμός του Συντάγματος των ΗΠΑ αμφισβητείται.

«Η συνταγματική εξουσία για την έναρξη του πολέμου στηρίζεται ακράδαντα στο Κογκρέσο», δήλωσε χθες ενώπιον του σώματος.

Ρεπουμπλικανοί βουλευτές είχαν διατυπώσει τη δυσφορία τους μετά την αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση.

Όμως, λίγοι είχαν ζητήσει τον περιορισμό των εξουσιών του Ντόναλντ Τραμπ στο θέμα της Βενεζουέλας, έως αυτό το πλήγμα που κατάφεραν σήμερα σε βάρος του.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Η NASA εξετάζει την πρόωρη επιστροφή μέλους αποστολής που βρίσκεται στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό - Ο λόγος

Διεθνή / Η NASA εξετάζει την πρόωρη επιστροφή αποστολής που βρίσκεται στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό - Ο λόγος

Οι υπεύθυνοι της αποστολής εξετάζουν πλέον αν η ασφαλέστερη επιλογή είναι να επιστρέψει ολόκληρη η ομάδα, αρκετούς μήνες νωρίτερα από το προγραμματισμένο
THE LIFO TEAM
Τζέφρι Έπσταϊν: Λιγότερο από το 1% των αρχείων έχει δοθεί στη δημοσιότητα, αναφέρει το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης

Διεθνή / Τζέφρι Έπσταϊν: Λιγότερο από το 1% των αρχείων έχει δοθεί στη δημοσιότητα, αναφέρει το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης

Η προθεσμία για τη δημοσιοποίηση των αρχείων έχει λήξει εδώ και περισσότερες από δύο εβδομάδες - Το υπουργείο Δικαιοσύνης έχει αποδώσει την καθυστέρηση εν μέρει στην ανάγκη λήψης μέτρων για την προστασία των θυμάτων
THE LIFO TEAM
Σάλος με το Grok: Κατηγορείται για ακατάλληλες ΑΙ εικόνες διασημοτήτων μεταξύ των οποίων η Κέιτ Μίντλετον

Διεθνή / Σάλος με το Grok: Κατηγορείται για ακατάλληλες ΑΙ εικόνες διασημοτήτων μεταξύ των οποίων η Κέιτ Μίντλετον

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας, μία ηθοποιός από το «Stranger Things» και μία δημοσιογράφος του BBC είναι μόνο μερικά από τα θύματα δημιουργίας ψεύτικων ακατάλληλων φωτογραφιών
THE LIFO TEAM
Ο Τραμπ αποσύρει τις ΗΠΑ από δεκάδες διεθνείς οργανισμούς και φορείς του ΟΗΕ

Διεθνή / Ο Τραμπ αποσύρει τις ΗΠΑ από δεκάδες διεθνείς οργανισμούς και φορείς του ΟΗΕ

Ο Λευκός Οίκος ανέφερε ότι οι δεκάδες οργανισμοί από τους οποίους η Ουάσιγκτον επιδιώκει να αποχωρήσει το συντομότερο δυνατό προωθούν «ριζοσπαστικές κλιματικές πολιτικές, παγκόσμια διακυβέρνηση και ιδεολογικά προγράμματα που συγκρούονται με την κυριαρχία και την οικονομική ισχύ των ΗΠΑ»
THE LIFO TEAM
ΝΙΚΟΛΑΣ ΜΑΔΟΥΡΟ ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ ΗΠΑ ΕΙΣΒΟΛΗ

Διεθνή / Πότε μια στρατιωτική επιχείρηση θεωρείται «εισβολή»: Η υπόθεση Μαδούρο και τα στοιχήματα

Στοιχήματα εκατομμυρίων δολαρίων είχαν τοποθετηθεί για το ενδεχόμενο εισβολής των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, αλλά η εταιρεία Polymarket υποστηρίζει ότι η επιχείρηση δεν καλύπτει τον ορισμό της αγοράς
THE LIFO TEAM
 
 