Θάνατος γυναίκας στη Μινεάπολη: Το FBI ανέλαβε την υπόθεση - Οι Αρχές της Μινεσότα καταγγέλλουν αποκλεισμό από τις έρευνες

Το FBI ανέλαβε τον πλήρη έλεγχο της έρευνας για τον θανάσιμο πυροβολισμό της 37χρονης από έναν αξιωματικό της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) στη Μινεάπολη, όπως αποκαλύφθηκε την Πέμπτη.

Σε δήλωσή του, το Γραφείο Εγκληματολογικών Ερευνών της Μινεσότα (BCA) ανέφερε ότι αρχικά κλήθηκε να βοηθήσει στην έρευνα του πυροβολισμού, πριν οι ομοσπονδιακοί αξιωματούχοι «ανατρέψουν την πορεία» και δηλώσουν ότι η υπόθεση θα διερευνηθεί αποκλειστικά από το FBI.

Δεδομένου ότι πλέον δεν έχει πρόσβαση στα στοιχεία της υπόθεσης, στους μάρτυρες και στα αποδεικτικά στοιχεία, το BCA δήλωσε ότι «απρόθυμα» αποσύρθηκε από την έρευνα.

Ένταση στη Μινεάπολη

Καθώς οι εντάσεις κλιμακώνονταν, οι αρχές της Μινεάπολης ακύρωσαν τα μαθήματα στα σχολεία της πόλης την Πέμπτη, λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια και της αυξανόμενης πολιτικής έντασης, μετά τον θάνατο της Αμερικανίδας πολίτη από ομοσπονδιακό πράκτορα κατά τη διάρκεια μεγάλης κλίμακας επιχείρησης επιβολής της μεταναστευτικής νομοθεσίας την Τετάρτη.

Μια διαδήλωση στην οποία συμμετείχαν χιλιάδες άτομα την Τετάρτη το βράδυ διεξήχθη ειρηνικά μετά τον θανατηφόρο πυροβολισμό που είχε σημειωθεί λίγες ώρες νωρίτερα.

Πολλοί άνθρωποι συγκεντρώθηκαν σε ένα πάρκινγκ κοντά σε ένα κτίριο που στεγάζει διάφορες ομοσπονδιακές υπηρεσίες, μεταξύ των οποίων και ένα δικαστήριο μετανάστευσης. Το πλήθος φώναζε συνθήματα και κρατούσε αμερικανικές σημαίες και πλακάτ με το αίτημα να αποχωρήσει η ICE από τη Μινεσότα.

Σε κάποιο σημείο, η αστυνομία έριξε καπνογόνα για να διαλύσει το πλήθος.

Ένας από τους διαδηλωτές, ο Πάτρικ Ράιλι, δήλωσε στο Associated Press: «Διαδηλώνουμε ειρηνικά. Προσπαθούμε να κάνουμε γνωστό σε αυτή την οργάνωση ότι δεν είναι ευπρόσδεκτη».

Ωστόσο, εκρηκτικό παραμένει το κλίμα στην πόλη – και σε όλες τις ΗΠΑ – καθώς η κυβέρνηση Τραμπ συνεχίζει να παρουσιάζει το θύμα, το οποίο πυροβολήθηκε πολλές φορές καθώς απομακρυνόταν με το αυτοκίνητό της από μια ομάδα αστυνομικών, ως «εγχώρια τρομοκράτισσα» που ήθελε να τους πατήσει.

«Ο Τραμπ θέλει θέαμα. Μην του το δώσετε», έγραψε ο Τιμ Γουόλζ, ο Δημοκρατικός κυβερνήτης της Μινεσότα, στο X την Τετάρτη το βράδυ, προτρέποντας τους διαδηλωτές να παραμείνουν ήρεμοι. Είπε ότι είχε εκδώσει «προειδοποιητική διαταγή» για πιθανή ανάπτυξη της εθνοφρουράς της Μινεσότα.

Η Ιλχάν Ομάρ δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Πέμπτη το πρωί ότι χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν χθες το βράδυ για να τιμήσουν το θύμα και ότι «η ICE πρέπει να φύγει από τη Μινεάπολη».

«Δεν θα δεχτούμε ποτέ ότι ένας ομοσπονδιακός πράκτορας μπορεί να είναι δικαστής, ένορκος και εκτελεστής στους δρόμους μας», δήλωσε η βουλευτής της Μινεσότα.

ICE’s actions today were unconscionable and reprehensible. I am beyond outraged that their reckless, callous actions led to the killing of a legal observer in Minneapolis. My heart breaks for the victim’s family, who will have to forever live with the pain caused by the Trump… — Rep. Ilhan Omar (@Ilhan) January 7, 2026

Ο Τζέικομπ Φρέι, δήμαρχος της Μινεάπολης, εμφανίστηκε αρκετές φορές στα τηλεοπτικά δίκτυα την Τετάρτη το βράδυ, καλώντας σε ειρηνικές διαμαρτυρίες και επιβεβαιώνοντας τα σχόλιά του σε συνέντευξη Τύπου νωρίτερα την ίδια μέρα, στην οποία ζήτησε από την ICE «να φύγει από τη Μινεάπολη».

Είπε ότι το υπουργείο εσωτερικής ασφάλειας «προσπαθεί ήδη να το παρουσιάσει ως πράξη αυτοάμυνας», έναν ισχυρισμό που χαρακτήρισε «ηλίθιο».

Ορισμένοι Ρεπουμπλικανοί χαρακτήρισαν τα σχόλια του Φρέι ως προκλητικά.

Η κυβέρνηση εναντίον του θύματος

Ωστόσο, μεγάλο μέρος της πολιτικής ρητορικής συνέχισε να προέρχεται από τον Λευκό Οίκο, με τον Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει στους δημοσιογράφους της New York Times την Τετάρτη το βράδυ ότι η 37χρονη, μητέρα ενός εξάχρονου γιου, ήταν υπεύθυνη.

«Συμπεριφέρθηκε απαίσια», είπε ο Τραμπ, ο οποίος νωρίτερα την ίδια μέρα δημοσίευσε στο Truth Social χωρίς αποδείξεις ότι «έτρεξε με βιαιότητα πάνω στον αξιωματικό της ICE».

Ωστόσο, το βίντεο της σύγκρουσης έδειξε ότι ο πράκτορας παρέμεινε όρθιος και απομακρύνθηκε χωρίς να έχει τραυματιστεί, αφού το αυτοκίνητο της γυναίκας είχε συγκρουστεί με έναν φωτεινό σηματοδότη και ένα σταθμευμένο όχημα.

Η Κρίστι Νοέμ, υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας, δήλωσε ότι η γυναίκα «παρακολουθούσε» τους πράκτορες της ICE και εμπόδιζε την κυκλοφορία, ένας άλλος ισχυρισμός που δεν υποστηρίζεται από το βίντεο, το οποίο την έδειχνε αρχικά να κάνει όπισθεν και να επιτρέπει σε τουλάχιστον ένα όχημα της ICE να περάσει.

Η Νοέμ δήλωσε επίσης ότι οι επιχειρήσεις της ICE θα συνεχιστούν στη Μινεάπολη, όπου αυτή την εβδομάδα παρατηρήθηκε αύξηση περίπου 2.000 ομοσπονδιακών πρακτόρων με στόχο τους μετανάστες.

Οι κάτοικοι της πόλης περιέγραψαν την ατμόσφαιρα ως «τεταμένη και οργισμένη» την Πέμπτη, με περισσότερες διαδηλώσεις να έχουν προγραμματιστεί για αργότερα την ίδια μέρα.

Διαδηλώσεις κατά της ICE πραγματοποιήθηκαν σε αρκετές πόλεις των ΗΠΑ την Τετάρτη, μετά τη διάδοση της είδησης για το περιστατικό, ενώ περισσότερες έχουν προγραμματιστεί για την Πέμπτη, μεταξύ άλλων στη Νέα Υόρκη, το Χιούστον και το Σαν Ντιέγκο.

Με πληροφορίες από Guardian