Ο Τραμπ εξετάζει το σενάριο πληρωμής έως 100.000 δολαρίων στους Γροιλανδούς κατοίκους

Το σενάριο για άμεση πληρωμή των κατοίκων της Γροιλανδίας, ώστε να πεισθούν να αποσχιστούν από τη Δανία και ενδεχομένως να ενταχθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες, φέρεται να εξετάζεται από τη διοίκηση Τραμπ.

Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν συζητήσει την αποστολή εφάπαξ πληρωμών στους κατοίκους της Γροιλανδίας, σύμφωνα με τέσσερις πηγές, εξοικειωμένες με το θέμα, τις οποίες επικαλείται το Reuters. Αν και το ακριβές ποσό σε δολάρια και οι λεπτομέρειες της πληρωμής δεν είναι σαφείς, οι αξιωματούχοι, συμπεριλαμβανομένων προσώπων που συνδέονται με τον Λευκό Οίκο, έχουν συζητήσει ποσά που κυμαίνονται από 10.000 έως 100.000 δολάρια ανά άτομο.

Η επιλογή της άμεσης πληρωμής των κατοίκων της Γροιλανδίας, προσφέρει μια εξήγηση για το πώς οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να επιχειρήσουν να «αγοράσουν» το νησί των 57.000 κατοίκων, παρά την επιμονή της Κοπεγχάγης και της Νουούκ, ότι η Γροιλανδία δεν είναι προς πώληση.

«Η τακτική αυτή», σχολιάζει το Reuters «είναι μία από τις διάφορες επιλογές που συζητά ο Λευκός Οίκος για την απόκτηση της Γροιλανδίας, συμπεριλαμβανομένης της πιθανής χρήσης του αμερικανικού στρατού».

Απέναντι στα πλάνα του Τραμπ για την Γροιλανδία, η Ευρώπη

Την Τρίτη, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία, η Πολωνία, η Ισπανία, η Βρετανία και η Δανία εξέδωσαν κοινή δήλωση, στην οποία αναφέρουν ότι μόνο η Γροιλανδία και η Δανία μπορούν να αποφασίζουν για θέματα που αφορούν τις σχέσεις τους.

Όταν κλήθηκε να σχολιάσει τις συζητήσεις για την αγορά του νησιού, συμπεριλαμβανομένης της πιθανότητας άμεσων πληρωμών στους Γροιλανδούς, ο Λευκός Οίκος παρέπεμψε το Reuters στις δηλώσεις της εκπροσώπου Τύπου του, Καρολάιν Λέβιτ, και του υπουργού Εξωτερικών, Μάρκο Ρουμπιο, την Τετάρτη.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, η Λέβιτ, αναγνώρισε ότι ο Τραμπ και οι σύμβουλοί του για θέματα εθνικής ασφάλειας «εξετάζουν πώς θα μπορούσε να μοιάζει μια πιθανή αγορά». Από τη δική του πλευρα, ο Ρούμπιο δήλωσε ότι θα συναντηθεί με τον Δανό ομόλογό του την επόμενη εβδομάδα στην Ουάσινγκτον για να συζητήσουν το θέμα της Γροιλανδίας.

Ερωτηθείσα για το λόγο που η κυβέρνηση Τραμπ είχε δηλώσει προηγουμένως πως δεν αποκλείει τη χρήση στρατιωτικής δύναμης για την απόκτηση της Γροιλανδίας, η Λέβιτ απάντησε ότι όλες οι επιλογές είναι πάντα ανοιχτές, αλλά η «πρώτη επιλογή του Τραμπ ήταν πάντα η διπλωματία».

Οι ανησυχίες για το μέλλον του εδάφους επανήλθαν μετά τη μονομερή χρήση στρατιωτικής δύναμης από τον Τραμπ κατά της Βενεζουέλας το Σάββατο, με σκοπό τη σύλληψη του προέδρου της, Νικολάς Μαδούρο. Η Δανία, σύμμαχος του ΝΑΤΟ, δηλώνει ότι μια επίθεση στο έδαφός της θα σήμαινε το τέλος της στρατιωτικής συμμαχίας.

Γιατί ο Τραμπ θέλει τη Γροιλανδία

Παρά το γεγονός ότι πρόκειται για αραιοκατοικημένο έδαφος, η θέση της μεταξύ της Βόρειας Αμερικής και της Αρκτικής καθιστά τη Γροιλανδία ιδανική για συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης σε περίπτωση πυραυλικών επιθέσεων και για την παρακολούθηση των πλοίων στην περιοχή.

Η διαστημική βάση Pituffik, παλαιότερα γνωστή ως αεροπορική βάση Thule, λειτουργεί από τις ΗΠΑ από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.

Τα τελευταία χρόνια, το ενδιαφέρον για τους φυσικούς πόρους της Γροιλανδίας, συμπεριλαμβανομένων των σπάνιων ορυκτών, του ουρανίου και του σιδήρου, τα οποία γίνονται πιο εύκολα προσβάσιμα καθώς ο πάγος της λιώνει λόγω της κλιματικής αλλαγής, έχει αυξηθεί σημαντικά. Οι ειδικοί πιστεύουν ότι θα μπορούσε επίσης να διαθέτει σημαντικά αποθέματα πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε την Τετάρτη ότι θα πραγματοποιήσει συνομιλίες με τη Δανία την επόμενη εβδομάδα.

«Η απόκτηση της Γροιλανδίας από τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι μια νέα ιδέα», συνέχισε η Λέβιτ, η οποία πρόσθεσε, ότι: «Ο πρόεδρος έχει είναι πολύ ανοιχτός και σαφής με όλους σας και με τον κόσμο, ότι θεωρεί πως είναι προς το συμφέρον των Ηνωμένων Πολιτειών να αποτρέψει την επιθετικότητα της Ρωσίας και της Κίνας στην περιοχή της Αρκτικής, και γι' αυτό η ομάδα του συζητά επί του παρόντος πώς θα μοιάζει μια πιθανή αγορά».

Ο Λευκός Οίκος δήλωσε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι ο Τραμπ είχε συζητήσει μια σειρά από επιλογές για την απόκτηση της Γροιλανδίας, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης στρατιωτικής δύναμης.

«Όλες οι επιλογές είναι πάντα στο τραπέζι για τον Πρόεδρο Τραμπ, καθώς εξετάζει τι είναι προς το συμφέρον των Ηνωμένων Πολιτειών», δήλωσε η Λέβιτ.

Με πληροφορίες από Reuters, BBC

