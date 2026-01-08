Δημήτρης Καιρίδης σε Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Άσε μας κουκλίτσα μου»

Στην Ολομέλεια της Βουλής φραστικό επεισόδιο σημειώθηκε μεταξύ της Ζωής Κωνσταντοπούλου και του Δημήτρη Καιρίδη, προκαλώντας την παρέμβαση του Νίκου Δένδια.

Κατά τη διάρκεια της τοποθέτησης της Κωνσταντοπούλου, ο Καιρίδης από τα έδρανα συνομιλούσε με τον διπλανό του, όταν η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας του ζήτησε να μιλάει πιο σιγά.

Η αντίδραση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της ΝΔ δημιούργησε κλίμα έντασης.

Η έντονη συζήτηση μεταξύ Κωνσταντοπούλου και Καιρίδη

Κωνσταντοπούλου: Κύριε Καιρίδη, αν μπορείτε, μιλάτε πιο σιγά.

Καιρίδης: Ενοχλώ;

Κωνσταντοπούλου: Με ενοχλείτε, ναι.

Καιρίδης: Άντε από εκεί, θα μας μιλήσει για ήθος.

Κωνσταντοπούλου: Σας το επιστρέφω. Εγώ επιτελώ το καθήκον μου, δεν κάνω «δουλίτσες». Αναλάβατε και τη βρώμικη δουλειά να επιτεθείτε στον υπουργό σας ως πρόεδρος της επιτροπής, ενώ είστε κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος. Αυτό είναι μια βρώμικη δουλειά…

Καιρίδης: Άσε μας, καλέ κουκλίτσα μου…

Στη λογομαχία παρενέβη ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

Δένδιας: Θέλω να σας ζητήσω συγγνώμη από την πλευρά της κυβέρνησης. Προφανώς διέλαθε η έκφραση αυτή και είμαι σίγουρος…

Στη συνέχεια ο Καιρίδης ανέφερε χαρακτηριστικά: «Δεν δέχομαι μύγα στο σπαθί μου και δεν χρειάζομαι την υπεράσπιστη κανενός. Ούτε του υπουργού μου. Θα πω τούτο: «δουλίτσες» κα Κωνσταντοπούλου κάνετε εσείς. «Δουλίτσες» εγώ δεν έχω κάνει ποτέ. Και παρακαλώ πάρα πολύ να ανακαλέσετε αυτή τη βαρύτατη ύβρη, την οποία απορώ πώς την κάνατε».



