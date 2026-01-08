ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Σε κατάσταση «πανεθνικής διακοπής του διαδικτύου» το Ιράν: Οι πρώτες μαρτυρίες από την Τεχεράνη

Χωρίς ίντερνετ η Τεχεράνη και άλλες περιοχές του Ιράν την ώρα που βρίσκονται σε εξέλιξη οι μαζικές διαμαρτυρίες κατά της κυβέρνησης

The LiFO team
The LiFO team
ΙΡΑΝ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΕΡΑΝΗ ΔΙΑΔΗΛΩΣΕΙΣ Facebook Twitter
Σημερινή φωτογραφία από την Τεχεράνη, μία από τις περιοχές του Ιράν, όπου διεκόπη η πρόσβαση στο διαδίκτυο / EPA
0

Οι αρχές του Ιράν φαίνεται πως διέκοψαν την πρόσβαση στο διαδίκτυο, τόσο στην πρωτεύουσα και σε άλλες περιοχές της χώρας, την ώρα που βρίσκονται σε εξέλιξη οι μαζικές διαμαρτυρίες κατά της κυβέρνησης.

Μαρτυρίες από την Τεχεράνη ανέφεραν στο CBS News, ότι το διαδίκτυο δεν λειτουργούσε στην πρωτεύουσα.

Ο οργανισμός παρακολούθησης NetBlocks δήλωσε περίπου στις 8:30 τοπική ώρα στο Ιράν, ότι τα ζωντανά δεδομένα του «δείχνουν πως το #Ιράν βρίσκεται τώρα σε κατάσταση πανεθνικής διακοπής του διαδικτύου. Το περιστατικό ακολουθεί μια σειρά από κλιμακούμενες ψηφιακές λογοκρισίες που στοχεύουν τις διαμαρτυρίες σε ολόκληρη τη χώρα και παρεμποδίζουν το δικαίωμα του κοινού να επικοινωνεί σε μια κρίσιμη στιγμή».

Πηγή που επικαλείται το CBS News ανέφερε ότι υπήρχαν «τεράστια πλήθη σε όλη την Τεχεράνη. Κάτι άνευ προηγουμένου» και επιβεβαίωσε ότι το διαδίκτυο ήταν εκτός λειτουργίας για τους περισσότερους κατοίκους της πόλης. Ανέφερε επίσης, ότι ορισμένοι άνθρωποι, με πιο ισχυρούς και αξιόπιστους επαγγελματικούς λογαριασμούς, μπορούσαν ακόμα να συνδεθούν στο διαδίκτυο.

Την ίδια ώρα, αναφορές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κυρίως από ακτιβιστές κατά του καθεστώτος, αναφέρουν, ότι η υπηρεσία διαδικτύου ήταν επίσης εκτός λειτουργίας ή σοβαρά περιορισμένη στις πόλεις Esfahan, Lodegan, Abdanan και σε τμήματα της Shiraz.

Νωρίτερα, η μη κυβερνητική οργάνωση Iran Human Rights, με έδρα τη Νορβηγία ανανέωσε τις ενημερώσεις για τον απολογισμό των νεκρών διαδηλωτών, με τον αριθμό πλέον να φθάνει στους 45. Ανάμεσά τους βρίσκονται και οκτώ ανήλικοι, οι οποίοι έχουν χάσει τη ζωή τους από την έναρξη των κινητοποιήσεων στο Ιράν, στα τέλη Δεκεμβρίου. 
 

 
 
 
Διεθνή

Tags

0

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Η NASA εξετάζει την πρόωρη επιστροφή μέλους αποστολής που βρίσκεται στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό - Ο λόγος

Διεθνή / Η NASA εξετάζει την πρόωρη επιστροφή αποστολής που βρίσκεται στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό - Ο λόγος

Οι υπεύθυνοι της αποστολής εξετάζουν πλέον αν η ασφαλέστερη επιλογή είναι να επιστρέψει ολόκληρη η ομάδα, αρκετούς μήνες νωρίτερα από το προγραμματισμένο
THE LIFO TEAM
Τζέφρι Έπσταϊν: Λιγότερο από το 1% των αρχείων έχει δοθεί στη δημοσιότητα, αναφέρει το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης

Διεθνή / Τζέφρι Έπσταϊν: Λιγότερο από το 1% των αρχείων έχει δοθεί στη δημοσιότητα, αναφέρει το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης

Η προθεσμία για τη δημοσιοποίηση των αρχείων έχει λήξει εδώ και περισσότερες από δύο εβδομάδες - Το υπουργείο Δικαιοσύνης έχει αποδώσει την καθυστέρηση εν μέρει στην ανάγκη λήψης μέτρων για την προστασία των θυμάτων
THE LIFO TEAM
Σάλος με το Grok: Κατηγορείται για ακατάλληλες ΑΙ εικόνες διασημοτήτων μεταξύ των οποίων η Κέιτ Μίντλετον

Διεθνή / Σάλος με το Grok: Κατηγορείται για ακατάλληλες ΑΙ εικόνες διασημοτήτων μεταξύ των οποίων η Κέιτ Μίντλετον

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας, μία ηθοποιός από το «Stranger Things» και μία δημοσιογράφος του BBC είναι μόνο μερικά από τα θύματα δημιουργίας ψεύτικων ακατάλληλων φωτογραφιών
THE LIFO TEAM
Ο Τραμπ αποσύρει τις ΗΠΑ από δεκάδες διεθνείς οργανισμούς και φορείς του ΟΗΕ

Διεθνή / Ο Τραμπ αποσύρει τις ΗΠΑ από δεκάδες διεθνείς οργανισμούς και φορείς του ΟΗΕ

Ο Λευκός Οίκος ανέφερε ότι οι δεκάδες οργανισμοί από τους οποίους η Ουάσιγκτον επιδιώκει να αποχωρήσει το συντομότερο δυνατό προωθούν «ριζοσπαστικές κλιματικές πολιτικές, παγκόσμια διακυβέρνηση και ιδεολογικά προγράμματα που συγκρούονται με την κυριαρχία και την οικονομική ισχύ των ΗΠΑ»
THE LIFO TEAM
ΝΙΚΟΛΑΣ ΜΑΔΟΥΡΟ ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ ΗΠΑ ΕΙΣΒΟΛΗ

Διεθνή / Πότε μια στρατιωτική επιχείρηση θεωρείται «εισβολή»: Η υπόθεση Μαδούρο και τα στοιχήματα

Στοιχήματα εκατομμυρίων δολαρίων είχαν τοποθετηθεί για το ενδεχόμενο εισβολής των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, αλλά η εταιρεία Polymarket υποστηρίζει ότι η επιχείρηση δεν καλύπτει τον ορισμό της αγοράς
THE LIFO TEAM
 
 